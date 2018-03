Belvedere Single Estate Rye | due vodke che non ti aspetti

gqitalia

(Di martedì 20 marzo 2018) Sono davvero rivoluzionari i due nuovi distillatiRye, la vodka Smogóry Forest e la vodka Lake Bartężek. Lo sono perché è la prima volta che si selezionano, come avviene per i grandi vini, due terroir dedicati per piantare e coltivare materia prima eccellente, la segale, così da ottenere duepremium. Smogóry Forest e Lake Bartężek sono due regioni della Polonia con caratteristiche diverse. La prima, nella parte occidentale del Paese, dominata da una lussureggiante foresta, mentre la seconda corrisponde alla grande area dei laghi a Nord-Est. In questi due territoriha piantato la Diamond Dankowski, una qualità di segale eccellente per creare il distillato. Ecco allora che al concetto tradizionale di vodka incolore, inodore e insapore si sostituisce la proposta dicon ricchi aromi e dal gusto complesso derivanti dalle loro specifiche origini e ...