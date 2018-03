BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE La foto che toglie ogni dubbio | la modella non è

Cecilia Rodriguez/ Compleanno a Trento con Ignazio Moser : assenti BELEN RODRIGUEZ e mamma Veronica : Cecilia Rodriguez ospite a Ieri Oggi Italiani. La showgirl ha festeggiato i sui 28 anni a Trento, assieme al fidanzato Ignazio Moser. Assente la sorella Belen Rodriguez(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 14:16:00 GMT)

Barbara d'Urso condurrà il Grande Fratello?/ "Riunione in corso a Cologno" : BELEN RODRIGUEZ pare superata : Barbara d'Urso condurrà il Grande Fratello? A Cologno si discute della prossima edizione del reality ed in serata potrebbe giungere l'attesa proposta, accetterà?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 20:53:00 GMT)

Belén Rodriguez e Andrea Iannone - una Bentley da 400.000 euro : Belen Rodriguez e Andrea Iannone, passione in un negozio durante lo shopping di Natale Tra i due è tornato il sereno Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, che pubblica le foto in esclusiva, Belén Rodriguez e Andrea Iannone si sarebbero concessi un regalo da 400.000 euro. Una meravigliosa Bentley con cui sfrecciare per le strade di Milano. prosegui la letturaBelén ...

Gossip : BELEN RODRIGUEZ e Andrea Iannone - tra ritocchini e cachet da capogiro Video : #Belen Rodriguez e #Andrea Iannone sono sicuramente la coppia del momento: da quando sui giornali di #Gossip è stato ipotizzato l'arrivo di un bebè, infatti, tutti parlano dei due protagonisti di questo amore. Oltre alla presunta seconda gravidanza della showgirl [Video], però, ci sono altre cose che in questi giorni stanno facendo discutere gli appassionati di cronaca rosa: la recente partecipazione dei piccioncini a 'C'è posta per te', ha ...

BELEN RODRIGUEZ/ Di nuovo in Qatar insieme ad Andrea Iannone : amore a gonfie vele per la coppia : BELEN RODRIGUEZ ha seguito di nuovo Andrea Iannone, come aveva già fatto qualche settimana fa. E mentre il pilota è in pista, lei si gode il mare e la spiaggia.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 02:52:00 GMT)

“La pipi? Vi giuro che…”. BELEN RODRIGUEZ scatena così i suoi fan : uno scatto a sorpresa della bella argentina che - come sempre - non passa inosservato. E stavolta Iannone c’entra poco e niente : Sapere giocare con i social network e con i media è una prerequisito essenziale per ogni vip, o aspirante tale, che si rispetti. Regina assoluta nella categoria, dalle nostre parti, è la sempre bellissima Belen Rodriguez, tornata di prepotenza sulle pagine dei giornali in questi giorni con l’annoso dubbio di una sua presunta gravidanza a tenere banco. Tutto era iniziato da un’indiscrezione del settimanale Nuovo Tv, che ...

BELEN RODRIGUEZ e Andrea a C'è posta per te : quando hanno guadagnato? : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su C'è posta per te, il programma di Canale 5 che tornerà in prima serata sabato 17 marzo con una nuova imperdibile puntata. Le ultime novità giungono da ''Diva e Donna'' che ha svelato il cachet stellare per l'ospitata di Andrea Iannone e la fidanzata Belen Rodriguez durante l'ultimo appuntamento del popolare people show. Andrea Iannone e Belen ospiti a C'è posta per te Maria De Filippi ha ...

BELEN RODRIGUEZ incinta di Andrea Iannone?/ Indizi - “Un figlio è in cantiere - ma non è in dolce attesa” : Belen Rodriguez incinta di Andrea Iannone? Indizi, “Un figlio è in cantiere, ma non è in dolce attesa”. La bella showgirl argentina vorrebbe un altro bimbo, ma per ora tutto tace…(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:47:00 GMT)

BELEN RODRIGUEZ e Iannone : svelato il cachet preso a C’è posta per te : C’è posta per te: quanto hanno guadagnato Belen e Iannone? Sabato scorso Belen Rodriguez e il fidanzato Andrea Iannone sono stati ospiti di Maria De Filippi a C’è posta per te. La coppia è stata chiamata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti nei panni di Bellenza ed EzIannone Greggione. La showgirl ha manifestato una certa tranquillità al suo ingresso in studio. Era a conoscenza di questa sorpresa? Ad insospettire il pubblico è stata ...

Gossip : BELEN RODRIGUEZ è incinta? Le parole della showgirl Video : #Belen Rodriguez e Andrea Iannone stanno per diventare genitori? Questa è la domanda che si stanno facendo gli appassionati di #Gossip da qualche giorno, e più precisamente da quando il giornale 'Nuovo Tv' ha lanciato l'indiscrezione sulla presunta dolce attesa della conduttrice. [Video]Intervistata in esclusiva da 'Chi' sul suo sempre più solido rapporto con il pilota Suzuki, l'argentina ha risposto in modo un po' evasivo alla domanda sulla sua ...