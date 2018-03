Beautiful | Sally Spectra va via | Courtney Hope lascia la soap

Beautiful - anticipazioni americane : Thomas torna a Los Angeles e chiede perdono a Sally : Graditissimo ritorno in questo periodo, per i fans americani di The Bold and The Beautiful! Nella soap opera è tornato Pierson Fodé, che da il volto al bel Thomas Forrester. Come sappiamo, l’attore ha detto addio a Beautiful diverso tempo fa, preferendo dedicarsi ad altri progetti lavorativi. Dopo alcuni mesi di assenza, però, è tornato nel cast, purtroppo solo temporaneamente. Vediamo il motivo di questo rientro a sorpresa, e quale ruolo ...

Beautiful - anticipazioni americane : Sally accetta di andare a New York con Thomas ma… : Come già anticipatovi, nelle attuali puntate americane di Beautiful, Sally Spectra è protagonista di una rapida riconciliazione con Thomas Forrester, tornato a Los Angeles per chiederle perdono e rivelarle l’inganno subito da parte di Bill e Caroline Spencer. Nelle puntate italiane, la vicenda inizierà già nelle prossime settimane e avrà conseguenze nei mesi a venire, a partire dalla decisione di Thomas di lasciare Sally per telefono, ...

Beautiful : il ritorno di THOMAS sarà legato a SALLY (anticipazioni americane) : Manca poco! Nelle puntate americane di Beautiful, Pierson Fodè riprenderà i panni di THOMAS Forrester a partire dall’episodio in onda il 9 marzo. Per l’attore, il cui personaggio è uscito di scena lo scorso settembre, sarà tuttavia una breve permanenza, utile ai fini della narrazione ma che, almeno ad oggi, non comporterà un suo reintegro in pianta stabile. Fodè, infatti, ha deciso di non rinnovare il contratto che dal 2015 lo ha ...

Beautiful - anticipazioni americane : SALLY punta verso BILL la sua pistola d’oro… : Come già vi avevamo suggerito, nelle più recenti puntate americane di Beautiful SALLY Spectra ha attentato alla vita di BILL Spencer, puntandogli contro una pistola e… premendo il grilletto! A spingere SALLY oltre il limite è stato il rifiuto da parte dell’editore di finanziare il rilancio della Spectra Fashions, come le avevano promesso lui e Liam. Quest’ultimo, troppo preso dai suoi problemi matrimoniali e dimessosi dalla ...

Beautiful : SALLY SPARERÀ A BILL SPENCER? (Anticipazioni americane) : Come già anticipatovi, nelle prossime puntate americane di Beautiful SALLY Spectra si presenterà da BILL Spencer chiedendogli di mettere le cose a posto per il suo marchio di moda. Il contenuto della conversazione non è ancora stato chiarito, ma appare evidente che la stilista richiederà che BILL finanzi il rilancio della Spectra Fashions come risarcimento dell’incendio con cui ha tentato di sabotarla alcuni mesi fa. Tuttavia le ...

Beautiful - anticipazioni americane : la richiesta di Sally : anticipazioni Beautiful, puntate americane: il rifiuto di Liam Ogni giorno, quasi tre milioni di telespettatori si sintonizzano su Canale 5 per seguire le vicende dei protagonisti di Beautiful, la soap americana più seguita al mondo. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che la protagonista delle prossime puntate sarà Sally Spectra. La ragazza sta facendo di tutto per rilanciare la Spectra Fashions ma non può più contare ...

Beautiful - anticipazioni americane : SALLY farà delle richieste a BILL : Prime e ancora imprecise anticipazioni annunciano che nelle prossime puntate americane di Beautiful, SALLY Spectra sarà intenta ancora una volta a portare avanti il suo sogno di rilanciare il suo marchio di moda. La strada della Spectra Fashions, infatti, nei passati mesi ha dovuto subire diverse battute d’arresto: dapprima la partenza di Thomas Forrester e, in seguito, l’incendio commissionato da BILL Spencer. Come ormai sapete, ...

Beautiful anticipazioni USA : l’incontro tra Hope e Wyatt - la dichiarazione di Sally a Liam : Beautiful anticipazioni americane: nelle attuali puntate della soap trasmesse negli Stati Uniti, è avvenuto da poco il primo incontro tra Hope, tornata di recente in città, e Wyatt, suo ex marito. Inoltre, ci sarà una nuova dichiarazione d’amore di Sally a Liam: la Spectra è in questo momento molto vicina al figlio di Bill, ed è pronta ad aspettarlo. Beautiful, anticipazioni puntate americane: Wyatt incontra Hope Hope è rientrata a Los ...

Beautiful - anticipazioni americane e trame future gennaio 2018 : Liam lascia Steffy - Sally si fa avanti e torna Hope : Un bel mesetto quello che sta per terminare in America: le anticipazioni americane di Beautiful sulle puntate di gennaio 2018 sono davvero molto ricche. Per un matrimonio che potrebbe essere finito per sempre, un nuovo triangolo potrebbe essere in arrivo, e nuovamente con Liam Spencer protagonista, suo malgrado, però. Cosa succederà? In sintesi, Liam scoprirà che Steffy lo tradirà con Bill e metterà fine al loro matrimonio, dando così speranze a ...

Beautiful anticipazioni : Thomas e Sally felici : Beautiful Nuova settimana in compagnia di Beautiful su Canale 5. Ecco le nostre anticipazioni. Beautiful anticipazioni da lunedì 15 a sabato 20 gennaio 2018 Brooke (Katherine Kelly Lang) e Bill (Don Diamont) si sono sposati e si godono la loro luna di miele con un viaggio a Parigi. Così Brooke invita Rick (Jacob Young) e Maya (Karla Mosley) nel jet di Bill visto che anche loro devono andare a Parigi per lavoro. La piccola Lizzy resterà con ...

Beautiful - anticipazioni americane e trame future gennaio 2018 : Hope torna - Sally vuole Liam : Dalle prime anticipazioni americane di Beautiful di gennaio 2018, ci sembra di capire che sarà un anno decisamente agitato: Hope tornerà a casa e proprio quando tra Liam e Steffy le cose sembreranno irrecuperabili. Attenzione, però, perché il giovane Spencer avrà una nuova pretendente: Sally Spectra poserà gli occhi su di lui e vorrà approfittare della separazione dalla moglie, temporanea almeno. C'è da dire, comunque, che il ritorno di Hope a ...

