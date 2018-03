BEAUTIFUL Bill corre in aiuto di Caroline per riconquistare Thomas Anticipazioni 21

BEAUTIFUL - anticipazioni americane e trame future marzo 2018 : Bill accusa Ridge di averlo sparato? : Le anticipazioni americane di marzo 2018, di Beautiful naturalmente, si concentrano su chi avrà sparato a Bill Spencer, ma pare che lui si sveglierà molto presto nelle trame future e farà delle accuse verso Ridge! Gli spoiler per ora non aggiungono altri particolari sulla questione, ma prima di stabilire se davvero sarà stato Ridge a sparare a Bill c'è da prendere in considerazione il fatto che Spencer potrebbe approfittare della situazione per ...

BEAUTIFUL - anticipazioni americane e trame future marzo 2018 : Bill accusa Ridge di averlo sparato? : Le anticipazioni americane di marzo 2018, di Beautiful naturalmente, si concentrano su chi avrà sparato a Bill Spencer, ma pare che lui si sveglierà molto presto nelle trame future e farà delle accuse verso Ridge! Gli spoiler per ora non aggiungono altri particolari sulla questione, ma prima di stabilire se davvero sarà stato Ridge a sparare a Bill c'è da prendere in considerazione il fatto che Spencer potrebbe approfittare della situazione per ...

BEAUTIFUL - puntate americane : una minaccia per Bill Spencer : Anticipazioni Beautiful, episodi americani: il ritorno di Thomas Le vicende di Beautiful continuano ad appassionare milioni di telespettatori ogni giorno in Italia e negli Stati Uniti. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che una donna misteriosa inizierà a spiare Bill Spencer. Chi è questa donna e, soprattutto, perchè sta spiando il magnate? Thomas, trasferitosi a New York con Caroline e il figlio Douglas dopo le macchinazioni di ...

BEAUTIFUL - anticipazioni americane : CAROLINE ha sparato a BILL SPENCER??? : Quello che nelle puntate americane di Beautiful doveva essere un grande colpo di scena è stato in realtà svelato prima, a causa di un errore da parte della CBS. La rete tv americana ha infatti caricato una clip con quasi 48 ore di anticipo e si è così bruciata il cliffhanger che ha chiuso l’episodio andato in onda (in America) il 14 marzo, l’ultimo prima di una pausa di qualche giorno. La clip in questione è proprio la scena finale ...

BEAUTIFUL : QUINN vuole uccidere BILL in ospedale??? Anticipazioni americane : Forse non è stata lei a sparare a BILL Spencer ma QUINN Forrester, nelle più recenti puntate americane di Beautiful, ha avuto la forte tentazione di finire il lavoro iniziato (da lei o da qualcun altro) e porre fine all’esistenza dell’editore. Beautiful: qualcuno spara a BILL SPENCER / Anticipazioni La designer, infatti, si è recata al capezzale di BILL, ricoverato in ospedale (l’uomo, sebbene fuori pericolo di morte immediata, ...

BEAUTIFUL trame al 24-3 : il bacio tra Eric e Sheila - il piano di Bill e Caroline Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Beautiful, la soap opera amEricana, che ha appena annunciato il ritorno di Stephanie [Video]. Le trame settimanali dal 19 al 24 marzo ci svelano che Bill architettera' un piano diabolico per riavvicinare Thomas a Caroline, mentre Eric tradira' Quinn. Anticipazioni ''Beautiful'': Caroline chiede aiuto a Bill Le anticipazioni delle puntate [Video] di ''Beautiful'' trasmesse dal 19 al 24 ...

BEAUTIFUL : Hope rivelerà a Liam la proposta di Bill a Steffy - anticipazioni americane : Già vi abbiamo ampiamente parlato di come, nelle puntate americane di Beautiful dell’ultimo periodo, ci sia aria di tregua familiare tra Hope Logan e Steffy Spencer, tornate ad essere sorellastre nuovamente dopo le recenti nozze tra Brooke e Ridge. Lo scopo comune è salvare il matrimonio di Steffy con Liam, una “mission” tuttavia alquanto ardua (sia per le reticenze del giovane a passare sopra quanto successo tra la moglie e il ...

BEAUTIFUL - anticipazioni americane : è guerra tra Ridge e Bill : anticipazioni Beautiful, episodi americani: la furia di Ridge Beautiful continua ad appassionare i telespettatori di tutto il mondo. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che Ridge e Bill verranno alle mani. Bill, dopo la fine del matrimonio con Brooke, ha scoperto di essere innamorato di Steffy. I due hanno passato la notte insieme. Liam l’ha scoperto e cha chiesto l’annullamento delle nozze nonostante Steffy porti in ...

Don Diamont - Bill Spencer di BEAUTIFUL : 2 mogli e 6 figli : Don Diamont moglie e figli: la vita privata dell’interprete di Bill Spencer di Beautiful Don Diamont (età 56 anni, altezza 1,85 cm) è uno dei volti più conosciuti in televisione, grazie al suo ruolo di Bill Spencer nella soap di Beautiful. Il suo vero cognome è, in realtà, Feinverg. Negli anni ha poi scelto di […] L'articolo Don Diamont, Bill Spencer di Beautiful: 2 mogli e 6 figli proviene da Gossip e Tv.

BEAUTIFUL : SHEILA voleva uccidere BILL per RIDGE??? Anticipazioni americane : Come già riportatovi, nelle attuali puntate americane di Beautiful SHEILA Carter rientra tra i possibili sospettati nell’attentato alla vita di BILL Spencer, colpito alla schiena da un proiettile sparato (da mani ignote) con la sua stessa pistola d’oro. L’intruso che – dopo essere stato in grado di compromettere il sistema di sorveglianza – è riuscito ad introdursi a villa Spencer potrebbe essere chiunque tra i ...

BEAUTIFUL : KATIE trova BILL in fin di vita - anticipazioni americane : Nelle più recenti puntate americane di Beautiful, KATIE Logan sarà probabilmente la prima ad uscire dalla lunga lista di sospettati per il tentato omicidio di BILL Spencer. La donna infatti è stata colei che per prima ha appreso della sparatoria quando, arrivata alla villa dell’ex marito, lo ha trovato privo di sensi sul pavimento e sanguinante. La Logan si era recata lì per affrontare l’editore circa la sua citazione in tribunale ...

BEAUTIFUL - anticipazioni americane : CHI HA SPARATO A BILL SPENCER??? : Il momento che da settimane vi stiamo anticipando è alla fine arrivato nelle puntate americane di Beautiful. Gli spoiler ufficiali non lo affermavano chiaramente, ma tutto lasciava presagire che la vita di BILL Spencer sarebbe stata in pericolo e, infatti, qualcuno alla fine ha SPARATO all’editore colpendolo alla schiena con la sua stessa pistola d’oro. Il misterioso attentatore si è introdotto a villa Spencer dopo aver sabotato il ...

BEAUTIFUL - anticipazioni americane : PAM potrebbe voler uccidere BILL? : Nelle recenti puntate americane di Beautiful si è tornati a dedicare spazio ad un rapporto che, nel corso degli ultimi anni, era stato lasciato un po’ nell’ombra nella narrazione delle vicende: si tratta di quello che lega Pamela Douglas alla pronipote Steffy Spencer. La sorella di Stephanie in passato aveva già mostrato una certa predilezione per la giovane parente. Era l’epoca in cui, prima di Liam, la rivalità tra Steffy e ...

Don Diamont : età - altezza e peso. Moglie - figli e vita privata del ‘cattivissimo’ Bill Spencer di BEAUTIFUL : Il suo è uno dei volti più conosciuti della televisione. Don Diamont, classe 1962, è infatti il Brad Carlton di ”Febbre d’amore”, ruolo che ha rivestito per ben 22 anni, dal 1985 al 2009 con un’interruzione di due anni tra il 1996 e il 1998, e il ricco e spietato imprenditore Bill Spencer di ”Beautiful”. Nato a New York il 31 dicembre, in realtà il vero cognome di Don, diminutivo di Donald, è Feinberg, ...