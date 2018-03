Basta un like | delinei la tua identità e vieni profilato Chi è Christopher

“Basta faticare sui libri - su Fb un like vale come un esame!” - Burioni e Cattelan lanciano la campagna per la laurea social : “Per diventare medico ho dovuto studiare più di 30 anni, facendo tantissimi sacrifici. Non fare come me”. Piuttosto, “laureati su Facebook, un like un esame! Tieni anche tu lezioni di vita su argomenti di cui non sai assolutamente nulla”. È l’ironica campagna lanciata ieri sera a #EPCC dal Professor Burioni e Alessandro Cattelan, che in puntata hanno scherzato sull’attività di divulgazione sul web intrapresa da qualche anno dal medico, ormai ...

