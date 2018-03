“Basta | ora devo dire la verità” La confessione di Akash Kumar Pablo a ‘Ciao Darwin’ e

caffeinamagazine

(Di martedì 20 marzo 2018) ”Chi è veramente?”. La domanda sul concorrente di ”Ballando con le stelle” è rimbalzata in rete prepotentemente dopo la pubblicazione di alcuni video in cui il 25enne appare. Due occasioni e due nomi diversi. Quando ha partecipato alla prima edizione di ”Temptation Island” nel ruolo di tentatore si chiamava Andrea P., mentre a ”Ciao Darwin”, dove gareggiava nel gruppo dei ”belli”, il suo nome eraRomeo. In entrambe le occasioni disse Disse di essere un modello, dichiarò di vivere a Milano e di avere lavorato come testimonial di un noto brand di moda. Poi la notorietà è arrivata nel 2018, quando Milly Carlucci lo sceglie per entrare a far parte del cast di ”Ballando con stelle” in coppia con la ballerina svedese Veera Kinnunen. Non solo. Molti utenti hanno messo in dubbio anche il suo colore ...