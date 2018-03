Basket | Eurolega | Milano sfida lo Zalgiris Pianigiani ritrova Theodore

Diretta/ Zalgiris Kaunas Olimpia Milano streaming video e tv : le parole di Pianigiani (Basket Eurolega) : Diretta Zalgiris Kaunas Olimpia Milano streaming video e tv, orario, risultato live. L’Armani Exchange in campo in Lituania nella Eurolega di basket (oggi 20 marzo)(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 17:11:00 GMT)

Basket - Eurolega : alle 19 Milano sfida lo Zalgiris. Pianigiani ritrova Theodore : Va verso l'ultima discesa la logorante Eurolega di Milano. Quattro giornate alla fine e ultima settimana col doppio turno. L'Olimpia sale oggi a Kaunas , ore 19, diretta Eurosport Player, , nella casa ...

Basket - Eurolega - le stelle viste da vicino : la storia di Luka Doncic : ... campione in carica con il Fenerbahce Istanbul, le cui abilità e gli svariati interessi fuori dal campo ne fanno una personaggio unico nel mondo dello sport. E più tardi, in primavera, The Insider ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano ci prova e lotta - ma il Real Madrid è più forte e sbanca il Forum : Dopo due vittorie consecutive, l’Olimpia Milano viene sconfitta in casa dal Real Madrid per 88-77. Spagnoli sempre in controllo e superiori alla squadra di Pianigiani, che comunque gioca una buona partita cercando di non mollare fino all’ultimo. All’Olimpia non basta un Curtis Jerrells da 18 punti, in doppia cifra chiudono anche Goudelock (11), Kuzminskas (11) e Micov (10). Il Real è riuscito a sopperire anche all’assenza ...

Basket - Eurolega : impresa di Milano a Mosca. Khimki battuto 86-77 : Milano batte il Khimki Mosca nel 25° turno di Eurolega 86-77 e conquista la seconda vittoria consecutiva in Europa. Senza pressioni di classifica, ma anche senza Jordan Theodore, rimasto a casa a ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano vince ancora - Khimki sconfitto in trasferta : L’AX Armani Exchange Milano sembra aver preso le misure, anche in Europa. La formazione guidata da Simone Pianigiani ha ottenuto il secondo successo consecutivo dell’Eurolega 2017-2018, andando a vincere con un netto 86-77, maturato al termine di una partita molto altalenante. Il primo quarto è tutto targato Olimpia, che mette a referto la bellezza di 30 punti complessivi contro i 20 dei padroni di casa, in netta difficoltà. Il ...

Basket femminile - Eurolega 2018 : il Famila Schio cede solo nel finale contro la Dynamo Kursk e viene eliminato : Dopo aver costruito un vantaggio di otto punti nella prima metà di gara, il Beretta Famila Schio ha dovuto desistere. Troppo forte la Dynamo Kursk, squadra imbattuta ormai da un paio d’anni e campione uscente dell’Eurolega di Basket femminile. Purtroppo la squadra scledense è stata eliminata dalla massima competizione europea nella sua edizione 2017-2018, sconfitta con il punteggio di 73-60 in gara-2 dei quarti di finale. Come ...

Basket femminile - Eurolega 2018 : al Famila Schio serve un'impresa contro l'imbattibile Dynamo Kursk : Palla a due stasera alle ore 20.30 e il match sarà visibile in diretta streaming sul sito del Famila Schio. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL Basket