Basket | Eurocup 2018 | Reggio Emilia sconfitta dal Lokomotiv Kuban in gara 1 di semifinale

Basket - Semifinale EuroCup 2018 : Reggio Emilia-Lokomotiv Kuban. Quando si gioca gara-2? Programma - orario e tv : Semifinale di EuroCup per Reggio Emilia. Gara-2 sarà già decisiva perché la serie è al meglio delle tre partite e la Grissin Bon è con le spalle al muro dopo aver perso la prima partita. Serviranno il cuore e la grinta che hanno portato i reggiani fino a qui, ma soprattutto servirà recuperare Amedeo Della Valle, la cui assenza è pesata tanto nel primo episodio. Reggio potrà contare sul fattore PalaBigi, quanto mai fondamentale contro un ...

Basket - EuroCup 2018 : c’è il Lokomotiv Kuban tra Reggio Emilia e la finale. Nessuno è ancora riuscito a battere i russi : Due vittorie. Tanto separa Reggio Emilia dal sogno di arrivare in finale di EuroCup. Due vittorie e un avversario, il Lokomotiv Kuban, che nella competizione è piuttosto abituato a vincere, essendo giunto in semifinale sulla scia di un 18-0, ad un passo dalla miglior partenza di sempre che in questa coppa appartiene proprio ai russi (19-0, 2014-15). Basta questo per sintetizzare le difficoltà di una serie che non consente errori, essendo al ...

Basket - semifinali Eurocup : Reggio - pronta a scalare la montagna Kuban? : Martedì 20 marzo iniziano le semifinali di Eurocup, che si giocheranno con la stessa formula dei quarti di finale. Nella parte alta i turchi del Darussafaka sfidano i tedeschi del Bayern Monaco. In ...

Basket - Semifinale EuroCup : Lokomotiv Kuban-Reggio Emilia. Orario d'inizio e come vedere in tv gara-1. Il programma completo :

Basket - Semifinale EuroCup : Lokomotiv Kuban-Reggio Emilia. Orario d’inizio e come vedere in tv gara-1. Il programma completo : Dopo la fantastica serie dei quarti di finale contro lo Zenit San Pietroburgo, la Grissin Bon Reggo Emilia affronterà nuovamente una squadra russa nelle semifinali di EuroCup. Questa volta l’avversaria della squadra di coach Menetti se la vedrà con il Lokomotiv Kuban. I russi hanno il vantaggio del fattore campo e, dunque, domani cominceranno la serie in casa. Una gara-1 assolutamente fondamentale per Reggio Emilia, che in caso di vittoria ...

Basket - Semifinali EuroCup 2018 : Reggio Emilia-Lokomotiv Kuban. Programma - orari e tv. Il calendario e le date :

Basket - EuroCup 2018 : Reggio Emilia da sogno! Zenit battuto in gara-3 : è semifinale! : Il sogno di Reggio Emilia continua. gara-3 contro lo Zenit è stata un capolavoro, tattico, di cuore, grinta e sudore. I ragazzi di Max Menetti hanno lasciato tutto sul parquet, resistendo alla corazzata russa e prevalendo in un finale per cuori forti. Il 105-99 finale premia così Reggio, per la prima volta in semifinale di EuroCup. È stata la partita dei due Wright, Chris e Julian, con 25 e 21 punti rispettivamente. Ma Reggio è la squadra di ...

Basket - Eurocup 2018 : niente impresa in Russia per Reggio Emilia. Vince lo Zenit - si va a gara-3 : La Grissin Bon Reggio Emilia assapora l’impresa in Russia per venti minuti, poi cede nel secondo tempo allo Zenit San Pietroburgo per 91-77 in gara-2 dei quarti di finale di Eurocup. Per volare in semifinale la squadra di coach Menetti dovrà Vincere la decisiva gara-3 mercoledì prossimo al PalaBigi. Grande prestazione tra i russi per Evgeny Voronov, miglior marcatore del match con 22 punti. Ottimo contributo per lo Zenit anche per Kyle ...

Basket - Eurocup 2018 : Reggio Emilia batte il primo colpo! Zenit battuto in gara-1 dei quarti di finale : La serie al meglio delle tre partite dei quarti di finale di Eurocup inizia nel migliore dei modi per la Grissin Bon Reggio Emilia, che nella gara-1 casalinga ha battuto lo Zenit San Pietroburgo per 75-61. Un successo costruito con voglia e grinta, perché dopo il difficile avvio la squadra di Menetti ha saputo prendere il comando delle operazioni nel secondo quarto senza più mollare il timone. A guidare la Grissin Bon il solito Amedeo Della ...

Basket - Eurocup : Lokomotiv Kuban e Della Valle - i più attesi ai quarti : L'Eurocup entra nella sua fase finale ed il 6 marzo inizieranno le serie dei quarti: Darussafaka-Buducnost, Lokomotiv Kuban-Gran Canaria, Bayern Monaco-Unics Kazan e Reggio Emilia-Zenit San ...

Basket - Eurocup 2018 : definiti gli accoppiamenti dei quarti di finale. Reggio Emilia se la vedrà con lo Zenit : L’unica italiana sopravvissuta in Eurocup è la Grissin Bon Reggio Emilia che ha concluso al primo posto il gruppo H grazie alla straordinaria vittoria nell’ultimo turno contro l’ASVEL Villeurbanne. La squadra italiana affronterà dunque i quarti di finale ed avendo concluso la Top 16 con il trionfo nel proprio raggruppamento è stata accoppiata con una delle quattro seconde classificate. Reggio Emilia se la vedrà con lo Zenit San ...