Bardack e Broly arrivano in Dragon Ball FighterZ a fine marzo | nuovo trailer e data

optimaitalia

: #Bardack e #Broly arrivano in #DragonBallFighterZ a fine marzo: nuovo trailer e data ufficiale… - OptiMagazine : #Bardack e #Broly arrivano in #DragonBallFighterZ a fine marzo: nuovo trailer e data ufficiale… - TeamSaiyajin : #DragonBallFighterZ Il DLC 1 del picchiaduro Arc System Works #DragonBall #FighterZ viene stilato per la Primavera… - FedeAle1525 : RT @MangaForevernet: Dragon Ball FighterZ: dettagli su Broly e Bardack, svelati tre nuovi commentatori -

(Di martedì 20 marzo 2018) Bandai Namco, come promesso, ci ha aggiornato sullo stato dei lavori riguardante i primi due DLC di: con il character video dedicato al prode, il publisher ci informa che il padre di Goku e, i primi due contenuti aggiuntivi che prenderanno parte al roster del picchiaduro di Arc System Works, saranno disponibili entro!Per la precisione, i primi due personaggi DLC diverranno rilasciati il prossimo 28per gli utenti PlayStation 4, Xbox One e PC. Per ottenerli vi basterà acquistarli sui relativi shop digitali - PlayStation Store, Xbox Store o PC Steam - in formato standalone; oppure, in caso abbiate effettuato l'abbonamento alPass, disponibile al prezzo di 34,99 euro, non dovrete far altro che scaricarli e installarli sulla vostra piattaforma.Di seguito vi lasciamo il character video di, il ...