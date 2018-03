Barbara D’Urso | “L’invito a Ballando con le Stelle? Mediaset mi ha autorizzato… Vedremo”

Barbara D’Urso sono pronta per Ballando : “È la verità che mi sia arrivato l’invito, mi è stato fatto in diretta da Carolyn Smith a nome di Milly Carlucci”. Barbara D’Urso era stata invitata da Milly Carlucci per una puntata di “Ballando con le stelle” e la stessa conduttrice confessa di aver ricevuto la chiamata, ma di essere ancora indecisa sul da farsi: “L’invito è ancora valido e Mediaset mi ha autorizzato – ha spiegato in un’intervista a “Tv, sorrisi e canzoni” – Tutti sanno ...

Pomeriggio 5/ Barbara D’Urso ospita Paola Di Benedetto (oggi - 20 marzo 2018) : Oggi, martedì 20 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara D'Urso ospita Paola Di Benedetto, ex naufraga dell'Isola dei famosi. (Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 15:00:00 GMT)

Il trauma infantile di Barbara D’Urso : ‘ecco perché non tollero le bugie’ : La bugia che l’ha segnata di più nella vita è stata quella relativa a sua mamma: “Ero una bambina, mi dissero che stava meglio e invece non ce l’ha fatta: è proprio per questo trauma, mai superato, che non riesco a tollerare le bugie”: Barbara D’Urso (pronta a condurre il Gf Nip) si confida a Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola il 20 marzo. Questo spiega perché la conduttrice di Domenica Live ha tolleranza ...

Il trauma infantile di Barbara D’Urso : ecco perché non tollero le bugie : La bugia che l’ha segnata di più nella vita è stata quella relativa a sua mamma: “Ero una bambina, mi dissero che stava meglio e invece non ce l’ha fatta: è proprio per questo trauma, mai superato, che non riesco a tollerare le bugie”: Barbara D’Urso (pronta a condurre il Gf Nip) si confida a Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola il 20 marzo. Questo spiega perché la conduttrice di Domenica Live ha tolleranza ...

Barbara D’Urso ai ferri corti con la Toffanin e Scotti? La verità : Silvia Toffanin e Gerry Scotti: frecciatine da Barbara D’Urso? Barbara D’Urso è uno dei personaggi televisivi più amati e allo stesso criticati. La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, si sa, o si ama o si odia ma, nonostante questo, rimane la punta di diamante di Mediaset. Onnipresente in televisione con i suoi salotti, Barbara D’Urso si prepara a condurre la quindicesima edizione Nip del Grande Fratello, in ...

Barbara D’Urso - Ballando con le Stelle e lite con Toffanin : verità : Barbara d’Urso si svela: la verità sulla lite con Silvia Toffanin e l’ospitata a Ballando con le Stelle Barbara d’Urso ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La nota conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live è tornata a ringraziare il suo pubblico. In quest’ultima stagione, i suoi talk-show hanno raggiunto picchi […] L'articolo Barbara d’Urso, Ballando con le ...

Paola Caruso bacia un uomo/ L’ex Bonas ha un nuovo amore? Barbara D’Urso svela il mistero (Pomeriggio 5) : Paola Caruso bacia un misterioso uomo, L’ex Bonas ha un nuovo amore? Barbara d’Urso svela il mistero durante Pomeriggio 5 dopo la missiva di Luciana Littizzetto a C'è Posta per te.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 17:43:00 GMT)

“Che figura di m***”. Rissa in diretta tv a Domenica Live (e Barbara D’Urso muta). Karina Cascella si scaglia contro Monica Setta. Quello che capita dopo è trash all’ennesima potenza : Da Barbarona D’Urso può succedere di tutto, lo sappiamo. Ma a volte, anche quando il “tutto” accade, beh, si rimane di sasso come fosse la prima volta. Ennesima “sceneggiata” esplosiva a Domenica Live. L’Isola dei famosi fa impazzire Barbara D’Urso e due sue ospiti, Karina Cascella e Monica Setta. In studio si parla della presunta relazione clandestina tra Amaurys Perez e Cecilia Capriotti, due naufraghi in ...

Dottoressa Giò - Patrick Dempsey nel cast della serie con Barbara D’Urso? : Se sia una bufala in piena regola o una succosa anticipazione tv non è (ancora) dato saperlo. Fatto sta che in molti parlano di un clamoroso colpo di scena che riguarda il ritorno, ancora da confermare, della Dottoressa Giò. Stando ai rumors sembra che la serie con protagonista Barbara D’Urso, che si preparerebbe a tornare su Canale5, avrà come guest star Patrick Dempsey. Che tornerebbe quindi a interpretare di un medico, stavolta per la ...

“Che figura di m***”. Rissa in diretta tv a Domenica Live (e Barbara D’Urso muta). Karina Cascella si scaglia contro Monica Setta. Quello che capita dopo è trash all’ennesima potenza : Da Barbarona D’Urso può succedere di tutto, lo sappiamo. Ma a volte, anche quando il “tutto” accade, beh, si rimane di sasso come fosse la prima volta. Ennesima “sceneggiata” esplosiva a Domenica Live. L’Isola dei famosi fa impazzire Barbara D’Urso e due sue ospiti, Karina Cascella e Monica Setta. In studio si parla della presunta relazione clandestina tra Amaurys Perez e Cecilia Capriotti, due naufraghi in ...

Barbara D’Urso nuova conduttrice del Grande Fratello 2018/ La conferma : arriva l’edizione più pop di sempre? : Barbara d’Urso conduce il Grande Fratello 2018, arriva la conferma dopo la riunione di Mediaset: nuovo record per l’edizione più pop di sempre? Tutti i dettagli.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 15:35:00 GMT)

[UFFICIALE ] Grande Fratello 15 : Barbara D’Urso sarà al timone del reality di canale 5 : UFFICIALE, alla conduzione del Grande Fratello 15 ci sarà Barbara D’Urso. Già, in un precedente articolo vi avevamo anticipato questa probabilità, e adesso ne arriva l’ufficialità. Barbara D’Urso sarà al timone del reality show prodotto da Endemol Shine Italy. Barbara D’Urso alla conduzione del Grande Fratello 15 La clamorosa notizia è stata lanciata dal Blog di Davide Maggio e non ci sono più dubbi, “Nostra Signora Delle Faccette”, ci darà il ...

Grande Fratello 2018 : la conduttrice è Barbara D’Urso : Mediaset ha scelto Barbara D’Urso come conduttrice del Grande Fratello 2018 Ora è ufficiale: la conduttrice di Grande Fratello 2018 sarà Barbara D’Urso. La presentatrice di Domenica Live e Pomeriggio 5 è stata scelta da Mediaset per guidare la nuova edizione “nip” (“not important person”) del popolare reality show prodotto da Endemol Shine Italia. Secondo […] L'articolo Grande Fratello 2018: la ...

Barbara D’Urso condurrà il Grande Fratello : è ufficiale : Grande Fratello 2018: Barbara d’Urso è la conduttrice Barbara d’Urso era in trattative con Mediaset per ricoprire il ruolo di conduttrice del Grande Fratello ormai da giorni e questa mattina è arrivata la decisione definitiva. A dare la clamorosa notizia è stato l’attendibile sito Davide Maggio, il quale è sicurissimo sul fatto che la conduttrice di Pomeriggio 5 abbia accettato la proposta. Barbara tornerà al timone del ...