meteoweb.eu

: Banche: Bem gap Italia in e-banking uso al 31% contro 52% Ue (2) - #Banche: #Italia #e-banking #contro - zazoomnews : Banche: Bem gap Italia in e-banking uso al 31% contro 52% Ue (2) - #Banche: #Italia #e-banking #contro -

(Di martedì 20 marzo 2018) Roma, 20 mar. (AdnKronos) – L’utilizzatore medio dell’e-è uomo, giovane ma non giovanissimo, con titolo di studio alto, residente in città con alta densità di popolazione e connessione veloce e usa lo smartphone con disinvoltura. è questo che emerge dal Rapporto sull’e-2018 di BEM Research intitolato ‘Internetin Europa: il passo lento dell’”. Se infatti quello descritto in precedenza è il quadro generale che emerge in Europa, ci sono importanti differenze che contraddistinguono il nostro paese. L’utilizzo del e-ha infatti riguardato appena il 31% deglini nel corso del 2017,il 52% della media dell’Area euro, il 56% della Germania e il 62% della Francia. In tutti i paesi considerati si rileva una tendenza crescente e sostanzialmente stabile nel tempo nella diffusione ...