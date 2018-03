Banca IFIS | depositato il progetto di fusione di IFIS Leasing

Pesante sul mercato Banca Ifis : Affonda sul mercato l' Istituto con sede a Venezia , che soffre con un calo del 2,59%. Lo scenario su base settimanale di Banca Ifis rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal ...

Seduta euforica per Banca Ifis : Grande giornata per l' Istituto con sede a Venezia , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,74%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad ...

Banca IFIS - CdA approva progetto di bilancio 2017 e proposta dividendo : Banca IFIS ha approvato il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2017 ed ha confermato i risultati preliminari presentati l'8 febbraio scorso . É stato inoltre proposto all' Assemblea degli ...

Su di giri Banca Ifis : Prepotente rialzo per l' Istituto con sede a Venezia , che mostra una salita bruciante del 2,75% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento ...

Banca IFIS - nel 2017 coefficienti patrimoniali solidi : CET1 al 15 - 6% : Banca Ifis chiude il 2017 con un utile pari a 180,8 milioni di euro rispetto ai 697,7 milioni al 31 dicembre 2016, "significativamente influenzato per 633,4 milioni di euro dagli effetti del gain on ...

Banca IFIS annuncia l'acquisto di Cap.Ital.Fin : Banca Ifis annuncia l'acquisizione di Cap.Ital.Fin attiva nella cessione del quinto . l'acquisto fa seguito al via libera delle autorità competenti all'offerta vincolante presentata il 24 novembre ...

Banca IFIS siglati gli accordi per l'acquisizione di Credifarma : Banca IFIS ha sottoscritto con Federfarma , UniCredit e BNL " Gruppo BNP Paribas gli accordi vincolanti per l'acquisizione di una partecipazione di controllo in Credifarma. Credifarma, società ...