Banca Generali rinnova accordi commerciali con Generali Italia

Banca Generali - raccolta netta a 1 miliardo da inizio anno : raccolta netta di 555 milioni di euro per Banca Generali a febbraio, con un saldo da inizio anno a 1 miliardo di euro. Il ritorno della volatilità sui mercati ha avuto effetto sulle posizioni ...

Banca Generali - raccolta netta pari a 1 mld da inizio anno : Teleborsa, - raccolta netta di 555 milioni di euro per Banca Generali a febbraio, con un saldo da inizio anno a 1 miliardo di euro. Il ritorno della volatilità sui mercati ha avuto effetto sulle ...

Banca Generali - raccolta netta pari a 1 mld da inizio anno : raccolta netta di 555 milioni di euro per Banca Generali a febbraio, con un saldo da inizio anno a 1 miliardo di euro. Il ritorno della volatilità sui mercati ha avuto effetto sulle posizioni ...

Banca Generali chiude il 2017 con Valore Aggiunto Globale in salita : Teleborsa, - Banca Generali conferma i risultati consolidati 2017 approvati lo scorso 9 febbraio 2018 che ha visto l'anno scorso chiude rsi con un utile netto in aumento del 31% a 204,1 milioni di euro ...

Banca Generali chiude il 2017 con Valore Aggiunto Globale in salita : Banca Generali conferma i risultati consolidati 2017 approvati lo scorso 9 febbraio 2018 che ha visto l'anno scorso chiude rsi con un utile netto in aumento del 31% a 204,1 milioni di euro mentre nel ...

Banca Generali - CdA su bilancio primo trimestre anticipato al 23 aprile : Teleborsa, - Banca Generali comunica che è stata anticipata al 23 aprile 2018 la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018. ...

Banca Generali - CdA su bilancio primo trimestre anticipato al 23 aprile : Banca Generali comunica che è stata anticipata al 23 aprile 2018 la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018. Confermato per ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : chiusura a -1 - 35% - Banca Generali a -4 - 2% (13 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari OGGI cerca un nuovo rialzo, per provare quindi a tornare a 22.500 punti dopo i ribassi dei giorni scorsi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 17:46:00 GMT)

Banca Generali - utile netto su del 31% a 204 milioni : Banca Generali chiude il 2017 con un utile netto in aumento del 31% a 204,1 milioni di euro, il livello più alto mai raggiunto dall'istituto, mentre nel solo quarto trimestre il risultato netto è ...

Banca Generali annuncia i conti del 2017 : Teleborsa, - Banca Generali chiude il 2017 con un utile netto in aumento del 31% a 204,1 milioni di euro mentre nel solo quarto trimestre il risultato netto è salito del 52,2% a 56,8 milioni. Sul ...

Banca Generali annuncia i conti del 2017 : Banca Generali chiude il 2017 con un utile netto in aumento del 31% a 204,1 milioni di euro mentre nel solo quarto trimestre il risultato netto è salito del 52,2% a 56,8 milioni. Sul fronte della ...

Generali - Nagel - MedioBanca - : aumento quota Benetton molto gradita : Teleborsa, - La crescita di Benetton in Generali non spaventa Mediobanca , primo azionista del Leone di Trieste. "E' un gruppo a cui siamo legati da tanti anni e quindi non può che farci molto piacere ...