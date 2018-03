Auto | scatta l' obbligo delle chiamate d' emergenza

La Consulta respinge le dimissioni di Zanon. Scatta l'Autosospensione : Il giudice costituzionale è indagato per peculato d'uso: avrebbe consentito alla moglie di utilizzare l'auto di servizio

Nevicate - pioggia e gelo frenano le Autostrade. Scatta l'allarme slavine : Il gelo che ha diviso in due l'Italia ha picchiato duro soprattutto sulla viabilità senza però, a conti fatti, condizionarla più di tanto. La neve e poi il gelo hanno creato trappole e pericoli ...

Neve in Autostrada - scatta l'allerta : "Evitate gli spostamenti domenica 25 febbraio" : L'ondata di gelo che sta investendo l'Italia mette a rischio anche i viaggi. domenica 25 febbraio sono attese nevicate...

Maltempo - a Bologna scatta il piano neve : “In Auto solo se serve” : scatta il piano neve del Comune di Bologna, alla luce dell’allerta meteo per le prossime ore. Sono pronti a partire 37 mezzi spargisale e 196 spazzaneve, oltre alle 39 squadre dedicate alle attivita’ manuali. E’ iniziato dal pomeriggio di oggi, fa sapere Palazzo D’Accursio, il monitoraggio tecnico del territorio comunale e dalle 20 saranno attivati gli spargisale in collina per la salatura preventiva delle strade. Poi ...

GCam Tool posiziona Automaticamente le foto scattate con Google Camera : GCam Tool è uno strumento offerto da AppTuners che permette di ottimizzare la gestione delle foto scattate con Google Camera, posizionandole automaticamente nella galleria. La versione Pro di GCam Tool, acquistabile al prezzo di € 0,99, consente di abilitare la funzione che cancella automaticamente i file e le cartelle residui. L'articolo GCam Tool posiziona automaticamente le foto scattate con Google Camera è stato pubblicato per la prima ...

Benevento-Crotone - caso petardi : individuato l’Autore del “lancio” - scatta una denuncia : La gara Benevento-Crotone è stata vinta ieri dalla squadra padrona di casa per 3-2 al termine di una vera e propria battaglia ricca di colpi di scena. Al Vigorito però c’è stata anche una scena poco piacevole, vale a dire quella del petardo esploso in campo che ha stordito il portiere del Benevento Puggioni. Ebbene, secondo quanto riportato dall’Ansa, un tifoso calabrese è stato dapprima individuato e poi denunciato per la sua ...

Ogm - se si incrociano con altre specie scatta l'Autodistruzione : I ricercatori dell'Università del Minnesota hanno sviluppato un sistema Crispr-Cas9 per evitare le conseguenze dell'incrocio tra ogm e specie selvatiche

Dakar 2018 - ottava tappa Auto : Stephane Peterhansel si riscatta e vince la stage. Carlos Sainz sempre in vetta all’overall : Ed anche l’ottava tappa di questa Dakar 2018 è andata in archivio. La Uyuni-Tupiza, di 498 chilometri di prova speciale (sui 584 complessivi) che si snodavano sulle montagne al confine con l’Argentina, era un’altra prova importante per i piloti viste anche le difficoltà ambientali legate alle temperature ed all’altitudine. Si partiva dai 3800 metri di La Uyuni, per salire fino ai 4400 metri della prima fase di gara fino a ...

RC Auto - per 1 - 6 milioni di guidatori scatta l'aumento : Sono circa 1,6 milioni gli automobilisti che, a causa di uno o più sinistri con colpa, vedranno peggiorare nel 2018 la loro classe di merito, con relativo aumento del costo dell'RC auto. Il dato è ...