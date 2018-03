Blastingnews

: Donna uccisa da auto-robot, la polizia scagiona Uber: «Incidente inevitabile» - Corriere : Donna uccisa da auto-robot, la polizia scagiona Uber: «Incidente inevitabile» - little_frank_lf : Auto-robot travolge mortalmente una donna - PeppeM__ : RT @Corriere: Donna uccisa da auto-robot, la polizia scagiona Uber: «Incidente inevitabile» -

(Di martedì 20 marzo 2018) 19 Marzo, Tempe, Arizona (Usa): sulle strade della città, la Uber (la notissima azienda americana di taxi privati) sta provando le nuove, che, naturalmente, in questa fase presentano ancora il pilota di controllo a bordo, eppure niente ha potuto evitare l'incidente mortale avvenuto ai danni di unadi 49 anni che verso le 10 di sera, stava attraversando la strada in bicicletta lontano dalle strisce pedonali. Nel momento in cui il pilota a bordo si è reso conto che l'non riconosceva lae, di conseguenza, non frenava, ha cercato di intervenire prendendo nelle sue mani i comandi, ma non ha fatto in tempo e l'incidente è avvenuto lo stesso. L'urto è stato tremendo anche perchè l'in questione era un suv, precisamente una Volvo XC90, e di conseguenza per la, subito ricoverata in ospedale, non ci sono state speranze. Secondo le prime informazioni fornite ...