Auto ecologiche | in Friuli Venezia Giulia contributo da 3 a 5 mila euro per acquisto

Ferrari verso le Auto ecologiche? La rivoluzione della super car per l’ambiente - un passo verso il futuro e dentro la storia : Il mercato delle auto elettriche è in rapida espansione, le vetture ecologiche stanno prendendo sempre più spazio in giro per il mondo, i consumatori si stanno affidando con più frequenza a queste nuove proposte che hanno un importante risvolto ambientale e che nell’immediato futuro potrebbero garantire anche dei notevoli risparmi economici. Sono diverse le case automobilistiche che negli ultimi anni si sono sempre più spostate su questo ...