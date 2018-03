Auto | Dal 31 marzo scatta l' obbligo della chiamata automatica d' emergenza eCall

Mattucci : 'Le Auto elettriche già estremamente appetibili. NLT business da sviluppare anche dalle case' : Con Bruno Mattucci, amministratore delegato di Nissan Italia, abbiamo fatto il punto su come sta cambiando il mondo automotive, dal car sharing al noleggio alle auto elettriche. Tutti argomenti...

Dal 31 marzo diventa obbligatorio sistema eCall su tutte le nuove Auto. Di cosa si tratta : Ogni anno nel mondo sono migliaia le morti provocate da incidenti stradali, che in molti casi coinvolgono giovani vite spezzate prima del tempo. E’ per questo che svolge un ruolo fondamentale prestare la massima attenzione alla sicurezza stradale per impedire incidenti che potrebbero essere evitati, e in questo può rivelarsi molto utile a beneficio della salute anche la tecnologia per contribuire a ridurre il numero di morti sulle ...

INCIDENTE STRADALE/ Bollate - Auto contro scooter : muore postino di 41 anni : INCIDENTE STRADALE, oggi 20 marzo 2018: un 41enne di Paderno Dugnano, di professione postino, ha perso la vita in uno scontro tra il suo scooter e un'auto. Il conducente della macchina...(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 08:56:00 GMT)

Dal diritto all’oblio a quello d’Autore : ecco come far rimuovere articoli o video dal web : Fare rimuovere un video dal web è difficile ma non impossibile. La legge è chiara: i provider non hanno un obbligo di filtraggio preventivo, ma devono intervenire se sanno che la...

Uber - incidente mortale : sospesi test per guida Autonoma/ Donna uccisa dalla macchina che va da sola : Uber, sospesa la guida autonoma per un incidente mortale. Donna uccisa dalla macchina che va da sola e non la vede. Il tutto è avvenuto in Arizona, a bordo c'era un tester.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Bolzano - soldi - buoni carburante e riparazioni Auto in cambio di appalti : dirigente ospedale ai domiciliari : C’è il video con lo scambio della mazzetta, ma anche i lavori di ristrutturazione, tinteggiatura, pulizia e falegnameria nelle sue proprietà, oltre ai buoni carburante e ad altri favori personali. Sono i primi punti fermi dell’inchiesta per corruzione negli appalti per i lavori all’ospedale di Bolzano condotta dalla Procura del capoluogo altoatesino e che ha portato agli arresti domiciliari per il direttore reggente pro tempore (dal dicembre ...

Roma : Auto travolta e inghiottita dalla piena del Tevere. Nessuno a bordo : Roma – all’interno dell’automobile non c’era Nessuno Roma – Questa mattina un’auto è stata completamente sommersa dall’acqua. Il veicolo è stato investito dalla piena del... L'articolo Roma: auto travolta e inghiottita dalla piena del Tevere. Nessuno a bordo proviene da Roma Daily News.

Tangenziale - sassi dal cavalcavia : colpita Auto in corsa - giovane ferito : 'All'inizio non riuscivo a capire cosa fosse successo. Ho sentito un botto all'improvviso, c'erano schegge di vetro ovunque. Ho pensato anche alle cose più assurde, che forse l'aria troppo calda che ...

Arriva al casello Autostradale sulla A1 per pagare ma trova il casellante morto : La vittima è Marco Severi, dipendente di autostrade dal 1984. L'uomo probabilmente è stato colpito da un malore senza che nessuno se ne accorgesse in tempo.Continua a leggere

Solo 12 euro : caricatore Xiaomi per Auto con modalità streaming audio Bluetooth - : Oltre a funzionare da caricabatterie, grazie al chip incorporato può anche trasformarsi in un dispositivo per lo streaming senza fili di musica e telefonate dello smartphone sull'autoradio. In ...

VALERIO SCANU/ “Coming out? È Autodiscriminante” : i fans dalla parte del cantante (Sabato Italiano) : VALERIO SCANU a Sabato Italiano: “Coming out? Lo aspettano tutti, ma così mi autodiscriminerei”. Le ultime notizie sul cantante e le confessioni fatte nella sua seconda autobiografia(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 18:27:00 GMT)

I graffiti sono protetti dal diritto d’Autore? : Se ne è parlato nelle ultime settimane dopo una controversia tra l'azienda di moda H&M e un artista americano The post I graffiti sono protetti dal diritto d’autore? appeared first on Il Post.

INCIDENTE STRADALE/ Roma - doppio scontro sulla Pontina : coinvolta Autocisterna Gpl - traffico in tilt : INCIDENTE STRADALE, oggi 17 marzo 2018: a Roma doppio sinistro sulla Pontina. coinvolta anche un'autocisterna di Gpl finita contro il guardrail: traffico congestionato...(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:53:00 GMT)

Incastrato dalle telecamere dopo aver dato fuoco a un'Auto. Nei guai 23enne di Cavallino - : I Carabinieri della Stazione dell'Arma di Cavallino, hanno deferito in stato di libertà, G.A. nato a Lecce, 23enne, ma residente nella cittadina Salentina. Il provvedimento giudiziario è scattato in ...