Australia | emergenza incendi sulla costa est | 100 case distrutte

(Di martedì 20 marzo 2018) Circa 100dal fuoco. Non si arresta l’orientale dell’, complici le alte temperature e i forti venti. Situazione critica in particolare nella cittadina di Tathra. Oltre 70 abitazioni sono state devastate dalle fiamme in una comunità che comprende circa 3000 persone. I soccorsi, intervenuti tempestivamente, non sono riusciti a contrastare l’o che si è propagato rapidamente. Il fuoco ha danneggiato gravemente anche diverse aziende agricole e fattorie, provocando anche la morte di un numero imprecisato di animali. L'articoloest: 100sembra essere il primo su Meteo Web.