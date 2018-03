calcioweb.eu

: #Atalanta, i Pulcini 2008 vincono in #Lituania e parte il coro [VIDEO] - CalcioWeb : #Atalanta, i Pulcini 2008 vincono in #Lituania e parte il coro [VIDEO] -

(Di martedì 20 marzo 2018) L’sta disputando una stagione veramente importante, la squadra di Gasperini è in corsa per la qualificazione in Europa League. Il club punta tantissimo sui giovani, da questo punto di vista può essere considerato uno dei migliori in Italia, ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Iin trasferta ina Vilnius hanno vinto l’Ateitis CUP, al momento della premiazione sul podio è partito unche ha scatenato tutti., iinilL'articolo, iinilsembra essere il primo su CalcioWeb.