Asus Zenfone 3 Laser | 3 Zoom e 3 Deluxe | ecco quando arriverà Android Oreo

ASUS ci presenta ZeniMoji : ecco una delle feature esclusive della serie Asus Zenfone 5 : ASUS ZeniMoji è il nome di una funzionalità con cui il produttore asiatico prova a seguire quello che è il trend del momento. Scopriamo di cosa si tratta L'articolo ASUS ci presenta ZeniMoji: ecco una delle feature esclusive della serie ASUS ZenFone 5 proviene da TuttoAndroid.

Si affaccia per Asus Zenfone 3 Max il nuovo aggiornamento 101 : prime news emerse : Siamo ancora in ritardo per quanto concerne lo sbarco di Android Oreo, ma a quanto pare nelle prossime ore dovremmo toccare con mano un nuovo aggiornamento per il cosiddetto Asus ZenFone 3 Max. A circa un mese di distanza dall'ultima patch ottimizzata per questo specifico device, infatti, oggi 19 marzo viene segnalata dai primi fortunati la disponibilità di un ulteriore pacchetto software, la cui sigla numerica termina con "101". Come ...

Due giorni con Asus Zenfone 3 e l’aggiornamento 44 : durata batteria e caso Messaggi Android : Ci sono alcuni importanti dettagli che vanno analizzati a proposito dell'Asus ZenFone 3 a distanza di un paio di giorni dal rilascio dell'aggiornamento 44, la nuova patch ottimizzata su Android Oreo che come riportato praticamente in tempo reale ha il merito di risolvere il problema che aveva quasi azzerato il volume dell'audio durante la registrazione di un video. Dopo le prime analisi del caso sulla patch, oggi 16 marzo vogliamo concentrarci ...

Cinque aspetti dell’aggiornamento 44 su Asus Zenfone 3 : alcuni approfondimenti : Ieri per gli ASUS ZenFone 3 ZE552KL e ZE520KL è stato il giorno dell'aggiornamento 44, un pacchetto chiamato a correggere un po' il tiro di Oreo, che ha lasciato diversi strascichi su entrambi le versioni dell'ex portabandiera. Grazie ai riscontri raccolti sul nostro gruppo Facebook ispirato alla linea, possiamo quest'oggi dirvi di più circa la release, portatrice di una serie di novità. Come suggerito dal changelog, l'aggiornamento 44 è ...

Delicato per gli Asus Zenfone 3 l’aggiornamento 44 del 14 marzo : tre importanti novità : Una giornata indubbiamente importante quella che stiamo vivendo con gli Asus ZenFone 3 oggi 14 marzo, visto che il produttore asiatico ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento 44 per coloro che hanno deciso di un puntare sulle due versioni più popolari dello smartphone. Mi riferisco a ZE552KL e ZE520KL, che finalmente potranno contare su una patch correttiva di Android Oreo nel tentativo di affrontare i diversi problemi che ho ...

Asus Zenfone 5 Max avvistato su Geekbench con una CPU Snapdragon 660 e 4 GB di RAM : Nelle scorse ore ASUS ZenFone 5 Max ha fatto la propria apparizione nel database di Geekbench, confermandoci così alcune delle sue feature. Scopriamole insieme L'articolo ASUS ZenFone 5 Max avvistato su Geekbench con una CPU Snapdragon 660 e 4 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

Entro l'estate l'Asus Zenfone 5 Max : batteria da capogiro - ma non solo : Ti potrebbero interessare: Ecco gli ASUS Zenfone 5 , anche Lite e 5Z, : foto, specifiche, uscita e prezzo in Italia Video diretta streaming ASUS Zenfone 5 ed orario presentazione: tutte le info del ...

Entro l’estate l’Asus Zenfone 5 Max : batteria da capogiro - ma non solo : Risale a circa un mese fa la presentazione degli ASUS Zenfone 5 (standard, Lite e 5Z), ed eccoci qui oggi a parlare dell'esemplare Max, di cui era già emersa qualche indiscrezione non troppo tempo prima dell'annuncio del 27 febbraio, senza che poi venisse in qualche modo ripresa. Quel momento sembra essere arrivato grazie allo spunto offerto da GeekBench, nel cuo database è stato pizzicato di recente proprio l'ASUS Zenfone 5 Max, con la ...

Asus Zenfone 5 Max esiste : svelato da GeekBench : Confermata l’esistenza del modello Asus Zenfone 5 Max che di recente è stato individuato nel database del Benchmark GeekBench: ecco cosa abbiamo scoperto.Non molto tempo fa durante il MWC 2018, Asus aveva presentato la nuova sua gamma di prodotti Zenfone 5: Zenfone 5z, 5 e 5 Lite che occupano la fascia top di gamma e medio di gamma del mercato per quest’anno.Ma già a suo tempo gli esperti di mercato si domandavano dove fosse finita ...

Asus anticipa la festa del papà e sconta alcuni ZenFone fino al 28% : ASUS anticipa la festa del papà ufficializzando gli sconti praticati su alcuni prodotti del catalogo. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte L'articolo ASUS anticipa la festa del papà e sconta alcuni ZenFone fino al 28% proviene da TuttoAndroid.

A sorpresa in arrivo per Asus Zenfone 2 un nuovo aggiornamento : annuncio il 12 marzo : Potrebbe arrivare l'ormai insperato colpo di coda per Asus ZenFone 2. Il popolarissimo smartphone Android, che qui in Italia complice un ottimo prezzo di listino ha registrato importanti volumi di vendite, da mesi è finito ormai nel dimenticatoio. Dopo l'annuncio che ho condiviso con voi praticamente quattro mesi fa sulle pagine di OptiMagazine, oggi 12 marzo posso riaccendere con piacere la speranza di chi spera di ricevere un nuovo ...

Oreo su Asus Zenfone 4 Pro ZS551KL : il punto sull’aggiornamento 15.0410.1802.34 : Inizia a diffondersi l'aggiornamento Oreo per gli ASUS ZenFone 4 Pro, più dettagliatamente quelli con sigla ZS551KL. Il pacchetto porta il software alla versione '15.0410.1802.34', rea di aggiungere tutte le principali novità legate alla distribuzione biscottata dell'OS mobile di Google. In particolare, effettuando uno swipe verso l'alto, sarà possibile accedere al drawer con ogni singola applicazione installata (sarà anche possibile ...

Importanti aggiornamenti in roll out per Asus Zenfone 4 Pro - ZenFone 4 Max e Samsung Galaxy A5 (2016) : Anche oggi è tempo di aggiornamenti per ASUS ZenFone 4 Pro, ZenFone 4 Max e Samsung Galaxy A5 (2016). Siete curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? Ah, un piccolo spoiler: ZenFone 4 Pro si aggiorna ad Android 8.0 Oreo L'articolo Importanti aggiornamenti in roll out per ASUS ZenFone 4 Pro, ZenFone 4 Max e Samsung Galaxy A5 (2016) proviene da TuttoAndroid.

Pregi e difetti per Asus Zenfone 3 ad un mese dall’aggiornamento Oreo : A circa un mese dal rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per Asus ZenFone 3 è tempo di bilanci, in modo tale da capire quali siano i punti di forza e di debolezza per un device estremamente popolare in Italia e che in seguito a questo step ha fatto molto discutere. Proprio in settimana abbiamo messo in evidenza su queste pagine nuove segnalazioni di bug sulla carta secondari per il device, ma oggi intendo condividere ...