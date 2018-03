ASUS ci presenta ZeniMoji | ecco una delle feature esclusive della serie ASUS ZenFone 5

ASUS Zenfone 5 presentato al Mobile World Congress 2018 : Al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, la più importante fiera internazionale dedicata al mondo degli smartphone, Asus ha presentato quattro nuovi smartphone. Zenfone 5, Zenfone 5z, Zenfone 5 ...

ASUS Zenfone 5 sfida Galaxy S9 e iPhone X/ Presentato il nuovo smartphone con la “tacca” : Asus Zenfone 5 sfida Galaxy S9 e iPhone X, Presentato il nuovo smartphone con la “tacca”. La casa di Taiwan sfida i due colossi di Samsung e Apple con il suo ultimo gioiello(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 15:34:00 GMT)

Insieme agli ZenFone 5 - ASUS presenta anche ZenFone Max (M1) : dettagli e specifiche : ASUS ZenFone Max (M1) è un prodotto che fa della batteria il suo principale punto di forza: la cella al litio all'interno della scocca è infatti da ben 4000 mAh L'articolo Insieme agli ZenFone 5, ASUS presenta anche ZenFone Max (M1): dettagli e specifiche è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Video diretta streaming ASUS ZenFone 5 ed orario presentazione : tutte le info del 27 febbraio : La diretta streaming ASUS ZenFone 5 di oggi 27 febbraio è in programma ormai da diverse settimane: il brand taiwanese ha scelto il palcoscenico del MWC 2018 di Barcellona per rinnovare la propria line-up, che si dice si comporrà di tre esemplari, almeno al debutto (potrebbero poi aggiungersene di altri in un secondo momento, staremo a vedere col tempo). Vi stavate giusto chiedendo come poter guardare la presentazione, ed in che orario sarà ...

ASUS ZenFone 5 sarà presentato al MWC 2018 : sarà possibile seguire la presentazione in streaming , direttamente dal sito ufficiale del colosso taiwanese. Ovviamente noi saremo presenti alla fiera catalana per portarvi qualsiasi aggiornamento ...

ASUS Republic of Gamers presenta il nuovo notebook Strix GL702VI : Alimentato da un potente processore Intel Core i7, ASUS ROG Strix GL702VI è il nuovo notebook gaming Republic of Gamers (ROG) da 17,3 pollici equipaggiato con GPU NVIDIA® GeForce® GTX 1080 e un pannello ultraveloce da 120Hz con tecnologia NVIDIA G-SYNC™ perassicurare la migliore e più evoluta esperienza videoludica. A queste già ricche caratteristiche si aggiungono la tastiera retroilluminata RGB con illuminazione ASUS Aura e la tecnologia ...

ASUS presenta il nuovo Transformer Mini (T103) : Sottile e leggero, il nuovo PC 2 in 1 coniuga un design elegante e una potente batteria capace di garantire un’intera giornata di utilizzo con il supporto per la stilo ASUS Pen e l’innovativa eSIM 4G LTE per una connettività ininterrotta grazie all’accordo con Transatel ASUS ha annunciato la disponibilità del nuovissimo Transformer Mini (T103), un PC 2 in 1 leggero e sottile che regala la libertà di lavorare, creare e divertirsi in qualsiasi ...

