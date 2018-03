Astronomia | il telescopio Hubble arricchisce la fotogallery Messier

Astronomia : la Cintura di Orione osservata con il telescopio Cherenkov : Si chiama Astri, acronimo per Astrofisica con specchi a tecnologia replicante italiana, ed è un un prototipo – sviluppato dall’Istituto nazionale di astrofisica – degli small size telescopesper il Cherenkov Telescope Array (Cta), il futuro osservatorio per raggi gamma. Astri appartiene all’ultima generazione di Imaging Atmospheric Cherenkov Telescopes (Iact), e grazie alla sua innovativa configurazione a due specchi (di tipo ...

Astronomia : scuola di tecniche di uso del telescopio all’Osservatorio “Fuligni” di Rocca di Papa : Osservare il cielo stellato con un telescopio per coglierne dettagli altrimenti invisibili. Orientarsi tra gli astri della volta celeste e distinguerli con grande precisione e accuratezza. Montare e utilizzare lo strumento più adatto alle proprie esigenze e finalità sfruttando al meglio le ore di osservazione disponibili. Cogliere, attraverso la pratica, la complessità e la varietà di telescopi esistenti in modo tale da operare scelte di ...

Astronomia : la rete interna di formazione stellare nella Nebulosa di Orione catturata in una meravigliosa immagine del telescopio ALMA : Questa spettacolare e insolita immagine mostra parti della famosa Nebulosa di Orione, una regione di formazione stellare che si trova a circa 1.350 anni luce dalla Terra. L’immagine combina un mosaico di immagini a lunghezza d’onda millimetrica dell’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) e del telescopio IRAM da 30 metri, mostrate in rosso, con una vista a infrarossi dello strumento HAWK-I sul Very Large Telescope dell’ESO, mostrate ...

Astronomia : il telescopio James Webb alla scoperta di Marte : Marte senza segreti per il James Webb Telescope. Il telescopio Nasa erede di Hubble in partenza il prossimo anno studierà il pianeta rosso per fornire informazioni sull’abitabilità presente e passata. La campagna di osservazione si chiamerà Guaranteed Time Observation e si svolgerà da maggio a a settembre del 2020 quando Marte sarà visibile agli occhi del telescopio. Webb – spiega Global Science – promette di studiare la ...

Astronomia : il telescopio Hubble “sbircia” nel passato dell’Universo : Una ‘finestra’ che apre uno spiraglio sull’antico Universo: è quanto ha fatto Hubble con il suo più recente scatto, dedicato ad un ammasso galattico dal nome in codice piuttosto complesso, Plck G004.5-19.5. Il cluster è stato scoperto dal satellite Planck dell’Esa grazie all’effetto Sunyaev-Zel’dovich, vale a dire la distorsione della radiazione cosmica di fondo in direzione dell’ammasso, dovuta agli elettroni ad alta ...

Astronomia : il telescopio spaziale Kepler ha scoperto quasi 100 nuovi esopianeti : Il cacciatore di pianeti colpisce ancora. Kepler, il telescopio spaziale della Nasa che già detiene il record assoluto per il numero di mondi scoperti, ha individuato quasi 100 nuovi esopianeti. Lo rende noto un team di astronomi coordinato dalla Technical University della Danimarca, che analizzando gli ultimi dati raccolti della missione Kepler ha trovato un ricco bottino. “Abbiamo iniziato studiando 275 candidati – spiega Andrew Mayo, prima ...

Astronomia : lo strumento italiano “Espresso” fa diventare il “Very Large Telescope” il telescopio ottico più grande del mondo : Quattro telescopi, quelli che compongono il Very Large Telescope dell’ESO, sulla cima del Cerro Paranal, in Cile, e un solo obiettivo: osservare contemporaneamente la stessa porzione di cielo, per ottenere dati astronomici super dettagliati. La notte tra il 3 e il 4 febbraio scorso la luce raccolta dai singoli telescopi da 8 metri di VLT è stata combinata con successo nello strumento ESPRESSO, creato appositamente per questo scopo, rendendo di ...

Astronomia : per la prima volta il VLT dell’ESO funziona come un telescopio da 16 metri : Lo strumento ESPRESSO, montato sul VLT (Very Large Telescope) dell’ESO in Cile, ha usato per la prima volta la luce combinata di tutti e quattro i telescopi principali (UT) da 8,2 m di diametro. Combinare così la luce degli UT rende il VLT il più grande telescopio ottico in funzione, in termine di area di raccolta. Uno degli obiettivi originari del progetto del VLT (Very Large Telescope) dell’ESO era di riuscire a far funzionare ...

RadioAstronomia - supertelescopio SKA : inaugurato il primo disco : Roma, 6 feb. , askanews, La prima antenna a disco , dish, del progetto del supertelescopio Square Kilometre Array è stata assemblata completamente da China Electronics Technology Group Corporation 54 ,...

Astronomia : il telescopio Herschel nel cuore della galassia Ngc 3665 : Il telescopio Herschel, durante il periodo di attività, ha osservato il mezzo interstellare di Ngc 3665, una galassia lenticolare di tipo precoce situata a 108 milioni di anni luce da noi. Lo studio – condotto da un team di ricercatori cinesi dell’Università di Nanjing – è stato pubblicato lo scorso 16 gennaio sulla piattaforma arXiv.org. Contrariamente alle altre galassie dello stesso tipo, Ngc 3665 ha gas freddo in abbondanza e un ...

Astronomia : il telescopio Alma rivela l’identikit di due giovani galassie : Turbolente e circondate da poderosi vortici di gas. Sono queste le caratteristiche di alcune delle galassie che si sono formate per prime nel periodo successivo al Big Bang, i cui energici movimenti sono stati studiati per la prima volta agli albori dell’Universo. Grazie ai dati raccolti dal telescopio Alma dell’Eso un gruppo di ricercatori dell’Università di Cambridge è stato in grado di identificare i cluster galattici responsabili della ...