Assad va a Ghouta ad incoraggiare i militari Una Ong denuncia | 15 bambini uccisi in un

(Di martedì 20 marzo 2018) Guida tranquillo verso, l'aerea a est di Damasco teatro dello scontro tra le forze governative e quelle di opposizione. È un video di propaganda quello che mostra il presidente sirianofare visita aiimpegnati nella battaglia che, nelle ultime settimane, ha fatto centinaia di vittime civili.E l'ultima carneficina riguarderebbe dei minori, 15 per la precisione,in un raid aereo su una scuola usata come rifugio. Arlo è l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui la scuola dove erano ammassate famiglie, composte per lo più da donne e, si trovava ad Arbin, una delle località assediata dalle forze governative. L'Ong precisa che tre missili sparati da un jet militare non identificato hanno colpito l'edificio causando danni materiali e diverse vittime.Caschi bianchi alla ricerca dei sopravvissuti: ...