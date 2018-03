Arrivano le scuse dei figli di Gigi D’Alessio per Anna Tatangelo dopo gli attacchi social

optimaitalia

(Di martedì 20 marzo 2018) LedeidiD'Alessio persono arrivate come ci si attendeva.lo sfogodi Ilaria D'Alessio, è suo fratello Claudio a prendere la parola, andando a scusarsi con l'artista di Sora ma anche prendendo le difese di sua sorella, che avrebbe parlato spinta dall'amore profondo per suo padre. Le dichiarazioni direse a Vanity Fair avrebbero quindi scatenato l'ira di Ilaria, soprattutto per le parole usate dall'artista di Sora: "L'articolo comparso su Vanity Fair non è stato dei migliori. Mi è sembrato lo sfogo di una donna risentita nei confronti dl suo uomo. Capita di non avere delle belle parole per l'altro, capita tutti i giorni". Ilo maggiore diD'Alessio ha però specificato che stare sotto i riflettori non è la migliore medicina per risolvere i propri problemi privati: "Quando si è esposti e tutto questo avviene ...