Arriva nelle sale dal 29 marzo “Rabbit School – I Guardiani dell’Uovo d’Oro”

Allerta Meteo Roma - la piena del Tevere fa sempre più paura e Arriva il maltempo : forti piogge e temporali nelle prossime ore : 1/13 ...

PiGreco-Day - l’amore per la matematica? Si può apprendere con lo spettacolo. E nelle scuole Arriva il film “La direzione del tempo” : I bambini italiani di 9 anni sono al trentesimo posto in matematica, davanti alla Francia (35esima) ma dietro alla Germania (24esima). Molto indietro rispetto all’Inghilterra in decima posizione e all’Irlanda campione d’Europa. Questa la fotografia secondo gli ultimi dati Timss, (Trends in International Mathematics and Science Study). Un’immagine che potrebbe presto cambiare grazie anche al cinema perché ora la matematica si impara davanti allo ...

Nelle scuole della Val Bormida Arrivano le marionette di Maurizio Lupi : I bambini delle scuole dell'infanzia di Camerana, Saliceto e Levice e delle scuole primarie di Camerana, Monesiglio, Prunetto e Saliceto hanno assistito a due divertenti spettacoli di marionette: "...

Per l'8 marzo Arrivano nelle sale 'Ricomincio da noi' e 'Nome di donna' : Arriva nelle sale Ricomincio da noi , la commedia di Richard Loncraine vincitrice dello scorso Torino Film Festival. Per l'8 marzo esce anche il nuovo film di Marco Tullio Giordana, Nome di donna , ...

Con 'Un figlio a tutti i costi' Fabio Gravina Arriva nelle sale : Roma, 1 mar. , AdnKronos, - arriva nelle sale 'Un figlio a tutti i costi', il film che segna il debutto alla regia cinematografica di Fabio Gravina, da oltre 25 anni apprezzato attore, autore e ...

Buran Arriva in Italia : scuole chiuse nelle Marche : Molte scuole delle Marche domani saranno chiuse a seguito delle previsioni di gelo e neve con l'arrivo di Buran, anticiclone siberiano.

“Sì - è tutto vero”. Fabrizio Corona - la notizia Arriva dal carcere. L’ex re dei paparazzi di nuovo nelle cronache. “È una faccenda molto delicata” : “Solo quest’anno pago due milioni di tasse dalla galera per Fenice. Chi ha mai pagato un solo euro di tasse dal carcere, Mantovani? O Formigoni che non ci andrà mai?”. Così Fabrizio Corona aveva preso la parola in aula, nello scorso mese di ottobre, davanti ai giudici milanesi della sezione misure di prevenzione che devono decidere sul sequestro dei beni finiti nella rete dei magistrati che hanno indagato sull’ex ...

Allerta Meteo : e intanto sull’Italia Arriva un ciclone freddo - forte maltempo e tanta neve al Centro/Sud nelle prossime ore [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 Il ciclone che tra oggi e domani provocherà forte maltempo e abbondanti ...

Allerta Meteo : e intanto sull’Italia Arriva un ciclone freddo - forte maltempo e tanta neve al Centro/Sud nelle prossime ore [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 Il ciclone che tra oggi e domani provocherà forte maltempo e abbondanti ...

Il 19 - 20 e 21 marzo Arriva nelle sale “Zerovskij – Solo per Amore” di Renato Zero : arriva nelle sale “Zerovskij – Solo per Amore”, lo spettacolo ideato, scritto e diretto da Renato Zero. Il tour che la scorsa estate ha registrato ovunque il sold out, sorprendendo ed entusiasmando la critica e il pubblico. Un progetto live innovativo e senza precedenti, una sorta di “teatro totale” che, con un eccezionale dispiegamento di forze artistiche, ha unito musica alta, prosa e cultura pop. “Il Cinema – spiega Renato Zero ...

Instagram si aggiorna : Arriva la temuta notifica degli screenshot nelle Stories Video : Mark Zuckerberg non smette di introdurre novita' per rendere più appetibili i suoi social. Anche #Instagram, di recente, ha proposto diversi cambiamenti [Video]. Innanzitutto sono arrivati gli effetti del superzoom, che offre la possibilita' di creare piccoli Video tramite le storie. Poi è stata introdotta la possibilita' di fissare proprio le #Stories, mettendole in evidenza nel profilo, consentendo una durata maggiore rispetto alle ...

Arriva nelle sale cinematografiche “Le grida del silenzio” - opera prima di Sasha Alessandra Carlesi. : Uscirà a marzo l’opera prima di Sasha Alessandra Carlesi dal titolo “Le grida Del silenzio”, un thriller psicologico prodotto da Giuseppe Milazzo Andreani in coproduzione con Alberto De Venezia, che ha tra i protagonisti Alice Bellagamba, Luca Avallone, Manuela Zero, Roberto Calabrese, Ana Cruz, Martina Carletti e Luca Molinari. Nel cast anche Ivan Castiglione, Cosetta Turco, Beppe Convertini, Patrizia Pellegrino, Giuseppe Cantore, Gegia, Lucia ...

Hannah - il capolavoro del trentino Pallaoro con una grande Charlotte Rampling Arriva nelle sale : Le sue origini vissute nei paesaggi trentini affiorano nella ricerca di un mondo interiore da scoprire. La donna rimane la protagonista assoluta delle sue storie. La Rampling è stata per lui un amore ...

Arriva nelle sale cinematografiche “Le grida del silenzio” - opera prima di Sasha Alessandra Carlesi. : Uscirà a marzo l’opera prima di Sasha Alessandra Carlesi dal titolo “Le grida Del silenzio”, un thriller psicologico prodotto da Giuseppe Milazzo Andreani in coproduzione con Alberto De Venezia, che ha tra i protagonisti Alice Bellagamba, Luca Avallone, Manuela Zero, Roberto Calabrese, Ana Cruz, Martina Carletti e Luca Molinari. Nel cast anche Ivan Castiglione, Cosetta Turco, Beppe Convertini, Patrizia Pellegrino, Giuseppe Cantore, Gegia, Lucia ...