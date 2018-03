Arrestato Nicolas Sarkozy per presunti finanziamenti illeciti

Francia - Le Monde : “Finanziamenti illeciti in campagna elettorale - Arrestato ex presidente Nicolas Sarkozy” : L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato arrestato ed è attualmente in stato di fermo a Nanterre nell’ambito delle indagini sui presunti finanziamenti illeciti legati alla campagna elettorale del 2007: lo riporta il quotidiano Le Monde sul suo sito Internet. L'articolo Francia, Le Monde: “Finanziamenti illeciti in campagna elettorale, arrestato ex presidente Nicolas Sarkozy” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Segreto anticipazioni : Nicolas Arrestato - ecco come mai - puntata 1780 Video : #Il Segreto anticipazioni: Nicolas arrestato nelle nuove puntate spagnole, come mai? Nelle scorse anteprime, vi avevamo parlato della delicata riapertura del caso sulla morte di Mariana che, a quanto pare, racchiude ancora molti misteri e questioni irrisolte. Il suo assassino, dopo un lungo ricorso, è riuscito ad acquistare la liberta' per la rilevazione di un vizio di forma e la notizia ha sconvolto, come è facile immaginare, sia Nicolas che ...

Sergio Papa Arrestato per l’omicidio di Loris Nicolasi e Anna Maria Niola : Svolta nelle indagini sull’omicidio che ha scosso di Rolle di Cison di Valmarino. Un italiano di 35 anni è stato

Cison. Arrestato a Refrontolo l’assassino di Loris Nicolasi e Anna Maria Niola : Svolta nelle indagini sull’omicidio della coppia di anziani, uccisi il primo marzo a Cison di Valmarino in provincia di Treviso.