Argentina presenta inedita seconda maglia nera

(Di martedì 20 marzo 2018) Lionel Messi hato oggi la nuovadella nazionale di calcio, che per la prima volta sarà tuttae con solo una sottile strisce blu e bianca sui lati per formare la bandiera nazionale. L’azienda tedesca Adidas, che vesto l’, ha diffuso oggi le immagini di Messi con l’che sarà utilizzata nelle amichevoli con l’Italia e la Spagna di venerdì e martedì prossimo, prima di partire per il Mondiale 2018 in Russia. Finora, le magliette del secondo kit erano sempre state blu, in alternativa allaufficiale celeste e bianca. (AdnKronos) L'articolosembra essere il primo su CalcioWeb.