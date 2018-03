Archeologia | le mummie di Rovigo non sono sole | scoperti altri resti umani nella teca

Archeologia : mummie Rovigo non sono sole - scoperti altri resti umani nella teca : Rovigo, 19 mar. (AdnKronos) - Mentre gli esperti stanno occupandosi di Meryt e Baby, dall’Accademia dei Concordi di Rovigo giunge una novità di non poco conto. Nell’intervento di apertura ed esame della teca che per più di un secolo ha accolto e protetto le due mummie di Rovigo, si è notata l’esiste

Archeologia : mummie Rovigo non sono sole - scoperti altri resti umani nella teca : Rovigo, 19 mar. (AdnKronos) – Mentre gli esperti stanno occupandosi di Meryt e Baby, dall’Accademia dei Concordi di Rovigo giunge una novità di non poco conto. Nell’intervento di apertura ed esame della teca che per più di un secolo ha accolto e protetto le due mummie di Rovigo, si è notata l’esistenza di una parte sottostante i due corpi mummificati. Che non è solo, come si ipotizzava, una pura base finalizzata a ...