ApritiModa | gli atelier della moda aprono le porte

Dai lungarni ai laboratori storici, a Firenze 'ApritiMODA' apre gli atelier al pubblico

(Di martedì 20 marzo 2018) Il lusso nelle sue infinite declinazioni (abiti, accessori, macchine, hotel, e molto altro) è tra le parole più logorate dal web, dai social network e dalle aspirazioni personali. Una parola così abusata che le enciclopedie fanno a gara per trovare la definizione più calzante. Ma per capirlo, il lusso va vissuto. E per viverlo non serve avere un conto in banca da nababbi, basta prenotarsi sul sito www..it, infatti, è l’evento fiorentino che apre i luoghi più esclusivi di maison,e laboratori. Il prossimo 24 e 25 di marzo le storiche maison di, assieme ai più prestigiosidel profumo e marchi d’alta gamma toscani apriranno i loro spazi pubblici e privati svelando luoghi spesso inaccessibili, dentro i quali nasce e si sviluppa il processo creativo. Le maison coinvolte nel progetto sono 13 e ciascuna organizzerà una visita guidata nel ...