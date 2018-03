Antonio Socci | emergenze e allarmi sono finiti | resta solo una sinistra del piffero

Antonio Socci : perché noi cattolici stiamo con don Matteo Salvini : È il mondo alla rovescia. In Piazza Duomo, a Milano, nel corso degli anni si è visto di tutto: dalle bandiere rosse delle manifestazioni comuniste ai sit-in Lgbt con bandiere arcobaleno fino alle folle di ...

Antonio Socci - il confronto tra Salvini e Renzi : chi ha giurato sul Vangelo e chi contro : Non poteva passare inosservato a un cattolico attento come Antonio Socci il gesto di Matteo Salvini . Dal palco di piazza Duomo, il leader leghista ha mostrato un rosario regalatogli da un prete suo ...

Antonio Socci : 'Macchè fascisti - vi dico di chi ha davvero paura la gente' : Dopo che Repubblica ha aperto la prima pagina con l' apocalittico annuncio di un ministro: 'Delrio: 'Il fascismo è tornato, la politica non può più tacere'', dieci milioni di italiani , con picchi ...

Silvio Berlusconi - Antonio Socci : il 5 marzo può far saltare in aria Angela Merkel - il Pd o il centrodestra : C'è una campagna elettorale ufficiale sulla scena e ce n'è un'altra dietro le quinte dove si confrontano forze e progetti di cui gli elettori sono all'oscuro e la posta in gioco è l'Italia stessa. ...