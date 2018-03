Antonio Conte | rimpatriata leccese con i Negramaro e lezioni ' di tattica'

I consigli di Antonio Conte a cena con i Negramaro : 'Ecco come si affrontano gli stadi' : Reunion salentina per i Negramaro e Antonia Conte. La band, a Londra per un servizio fotografico, ne ha approfittato per rubare ad Antonio Conte qualche segreto su come affrontare al meglio un tour ...

EMIGRATIS 3 - PIO E AMEDEO / Diretta : Antonio Conte paga la cena (Prima puntata) : Pio e AMEDEO debuttano in prima serata su Italia 1 con la terza stagione del loro programma “EMIGRATIS”. Primo appuntamento questa sera, lunedì 19 marzo, alle 21.25.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 23:56:00 GMT)

La 'pulce' fa cambiare colore ai 'blues' di Antonio Conte : Messi batte il Chelsea per 3-0 non è una frase detta per scherzo in quanto è semplicemente la realtà dei fatti, il fenomeno argentino regala spettacolo al Camp Nou realizzando una doppietta oltre a fornire il delizioso assist per la rete di Dembele. Il Chelsea di Antonio Conte non concretizza le numerose occasioni da gol Dopo il pareggio per 1-1 dell'andata in casa del Chelsea va al Barcellona il match di ritorno in terra spagnola, i blaugrana ...

LIVE Barcellona-Chelsea - Champions League in DIRETTA : 0-0. Antonio Conte cerca il colpaccio al Camp Nou : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Chelsea, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2017-2018. Al Camp Nou, una grande classifica del calcio europeo tra due compagini composte da Campioni che si Contenderanno un posto per i quarti di finale. Gli spagnoli partono da una condizione di vantaggio, avendo pareggiato all’andata (1-1), grazie al solito Leo Messi che ha interrotto anche il digiuno di ...

Morte Astori : Antonio Conte con il lutto al braccio : Così Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico ha poi diretto la gara del Chelsea contro il Manchester City con il lutto al braccio

Da Sarri a Conte - tutti gli amori di Guardiola : 'Antonio è un maestro' : TORINO - Dall'amore sviscerato per il calcio spettacolo di Maurizio Sarri alla sviolinata per Antonio Conte , che del tecnico del Napoli sembra l'antitesi. Acrobazie verbali quelle di Pep Guardiola , ...

Calcio - Antonio Conte prossimo CT dell’Italia? Alessandro Costacurta : “Quello che può fare meglio. Gattuso? Non ora” : Antonio Conte sarà il prossimo CT della Nazionale Italiana di Calcio? Da Bratislava arriva un’investitura per il tecnico pugliese, direttamente da Alessandro Costacurta che sta sondando il terreno a caccia del nuovo CT. L’ex difensore è in Slovacchia per rappresentare la FIGC al Congresso UEFA e ha espresso chiaramente la propria preferenza: “Tra i potenziali selezionatori è quello che, per me, potrebbe fare meglio. E ...

Anticipazioni Le Iene Show 25 febbraio 2018 : scontro fra Mourinho e Antonio Conte : Secondo le Anticipazioni de Le Iene Show per il 25 febbraio 2018, nel giorno del match fra Manchester United e Chelsea, nel programma di Italia 1 andrà in onda lo scontro a distanza fra Mourinho e Antonio Conte. Cosa è accaduto? Due inviati del programma Mediaset hanno incontrato entrambi gli allenatori per cercare di sancire la pace, ma, nonostante i migliori intenti, la missione è miseramente fallita. The boss provided an update on ...

"Caro Chelsea - ti scrivo" - la lettera pro Conte di un tifoso è virale : "ecco perchè Antonio va confermato" : Questo il Contenuto integrale della lettere riportato dalla Gazzetta dello Sport: 'Caro Evening Standard ti scrivo, così ti spiego perché Antonio Conte va confermato alla guida del Chelsea. La quasi ...

LIVE Chelsea-Barcellona - Champions League 2018 in DIRETTA : Antonio Conte alla prova Messi. Che sfida a Stamford Bridge! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Chelsea-Barcellona, match d’andata degli ottavi di finale di Champions League. A Stamford Bridge la squadra di Antonio Conte all’esame “Messi” e soci in una grande classifica del calcio europeo e mondiale che senza dubbio regalare spettacolo agli appassionati. Un match tra due filosofie di gioco diverse: il calcio verticale dell’allenatore italiano contrapposto al ...

Antonio Conte rifiuta la maglia di Josè Mourinho : 'Tienila tu' : Siparietto per Antonio Conte . In conferenza stampa, infatti, il tecnico del Chelsea ha ricevuto la visita delle Iene che gli hanno portato come regalo la maglia del Manchester United firmata da ...

Wba mangiallenatori - la gufata : Antonio Conte la prossima 'vittima'? : Tu chiamalo se vuoi, destino. Ma Antonio Conte, da sempre molto attento a qualsiasi genere di statistica, non avrà sicuramente fatto i salti di gioia dopo aver osservato il calendario: a Stamford ...