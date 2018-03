ANTONELLA ELIA | ' NELLA VITA HO UN SOLO GROSSO RIMPIANTO'

thesocialpost

: RT @VaVecellio: Il governo approva finalmente la riforma della giustizia. Grande vittoria del buon diritto, del diritto buono; e soprattutt… - EmmaEmmacordero : RT @VaVecellio: Il governo approva finalmente la riforma della giustizia. Grande vittoria del buon diritto, del diritto buono; e soprattutt… - GianGiach : RT @VaVecellio: Il governo approva finalmente la riforma della giustizia. Grande vittoria del buon diritto, del diritto buono; e soprattutt… - d_felici : RT @VaVecellio: Il governo approva finalmente la riforma della giustizia. Grande vittoria del buon diritto, del diritto buono; e soprattutt… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Dopo essere apparsa in alcuni spot pubblicitari e in molti spettacoli teatrali, approda in televisione lavorando al fianco di grandi personaggi. Infatti, il suo debutto nel 1990 , è stato come ...