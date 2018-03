Annunciati nuovi concerti di Beyoncé e Jay-Z per l’On The Run Tour 2 - tris di date in Italia? : A poco più di un giorno dall'apertura della prevendita generale dei biglietti, Roc Nation ha annunciato nuovi concerti di Beyoncé e Jay-Z per l'On The Run 2, il nuovo show congiunto della coppia che girerà il mondo la prossima estate approdando anche in Italia. Martedì 20 marzo sono stati ufficializzati i nuovi concerti di Beyoncé e Jay-Z in Nord America, con diversi raddoppi e città aggiunte al calendario. Beyoncé e Jay-Z terranno una ...

Annunciati i nuovi concerti di Fabri Fibra in estate per Le Vacanze Tour : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati nuovi concerti di Fabri Fibra per la prossima estate! Il rapper torna ad esibirsi dal vivo nelle principali città italiane dopo lo straordinario successo del Tour autunnale. Reduce di una Tournée che ha registrato diversi sold out nei club tra ottobre e novembre, Fabri Fibra annuncia un nuovo Tour di concerti in programma per l'estate 2018. Le Vacanze Tour farà tappe in numerose città da nord a sud Italia, tra cui Roma, Milano, ...

Annunciati nuovi concerti di Gianni Morandi nel 2018 - le date estive tra Modena e Lucca Summer Festival : biglietti in prevendita su Ticketone : In arrivo nuovi concerti di Gianni Morandi nel 2018: il cantautore italiano sarà in tour nei principali Festival estivi! Attualmente in tour nei palazzetti dello sport italiani, Gianni Morandi sta registrando un successo grandioso: grandi vendite e numerose affluenze nel Gianni Morandi Tour 2018, partito lo scorso 22 febbraio da Jesolo. Si aggiungono nuovi appuntamenti con il tour di Gianni Morandi nel 2018, che dopo il successo nei ...

NE : Annunciati nuovi risparmi in settore ospedaliero : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Annunciati nuovi concerti di Marcus Miller in Italia nel 2018 tra Brescia a Lucca : tutte le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati nuovi concerti di Marcus Miller in Italia nel 2018, dopo gli eventi che il bassista statunitense terrà a fine marzo nel nostro Paese. Marcus Miller, infatti, tornerà in Italia durante la prossima estate, per altri tre concerti esclusivi da non perdere. Il musicista farà tappa il 24 luglio si esibirà al Castello di Udine, nell'ambito del Festival Udine Jazz 2018, il 25 luglio a Gardone Riviera in provincia di Brescia nella ...

Annunciati nuovi concerti di Jovanotti a Roma : info biglietti in prevendita : I nuovi concerti di Jovanotti a Roma sono finalmente ufficiali. L'artista di Oh, vita!, reduce dalle tre date a Rimini, è pronto per raggiungere Firenze ma ha anche trovato il tempo per annunciare i nuovi appuntamenti con la sua musica al Palalottomatica di Roma. Sono due le date che Lorenzo Cherubini ha aggiunto al già farcito calendario degli appuntamenti Romani, quella del 1° e 2 maggio 2018. Con questa novità, diventano 10 le date che si ...

Annunciati tre nuovi attori per Detroit : Become Human : Dopo l'annuncio della data di uscita di Detroit: Become Human, ecco che Quantic Dream continua a condividere interessanti informazioni sull'esclusiva PS4 annunciando nuovi noti attori che fanno parte dell'ambizioso progetto.Come segnala Dualshockers, l'annuncio è stato fatto tramite l'account ufficiale Twitter del gioco, dove sono stati svelati tre nuovi attori in totale. Il primo di questi tre è Clancy Brown, noto per la recitazione vocale in ...

Acer : Annunciati i nuovi prodotti da gaming in arrivo nel 2018 : Il mercato gaming in Italia è in crescita e per Acer il 2018 sarà un anno di grande focus per elevare la propria brand awareness nel gaming. Ai casual gamer Acer propone prodotti a brand Acer gaming mentre Predator è IL BRAND dedicato agli hardcore gamers. Le piattaforme Predator rappresentano uno stile di vita oltre ad offrire una migliore gaming experience grazie alla ricerca continua dell’azienda verso il design e l’eccellenza tecnologica. ...