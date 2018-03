Anna Tatangelo | su di lei anche l' ira del figlio di Gigi D' Alessio | ' È una donna

Federica Panicucci fa una rivelazione su Anna Tatangelo e D’Alessio : Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: Federica Panicucci racconta la verità È arrivata la tregua per Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio? A svelare la verità sul rapporto dei due cantanti e sui figli è stata Federica Panicucci oggi a Mattino 5. Il rotocalco di Canale5 ha dedicato come di consueto la seconda parte di trasmissione al gossip e allo spettacolo. Dopo il polverone sollevato da Ilaria D’Alessio nei giorni scorsi con lo sfogo ...

Gigi D'Alessio e il nuovo amore dopo la separazione da Anna Tatangelo : "Sostenuto da una fan fedele..." : ROMA ? Ultimamente hanno avuto molto risalto i giudizi riportati da Leggo.it, espressi via social, di Ilaria D?Alessio, Figlia di Gigi , dopo l?intervista rilasciata da Anna ...

Claudio D'Alessio : "Anna Tatangelo risentita - mia sorella Ilaria poco educata" : Anche Claudio D'Alessio, figlio di Gigi, è intervenuto sulla querelle della settimana che ha visto contrapporsi le posizioni di Anna Tatangelo e la sorella Ilaria che sembr non aver particolarmente gradito le dichiarazioni dell'ex compagna del padre: A mio avviso l’articolo di vanity fair non è stato dei migliori, si evince chiaramente che quello è stato uno sfogo d’amore tipico di una donna risentita nei riguardi del suo uomo, in quei ...