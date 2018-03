ilfattoquotidiano

: Andrea Preti, ex fidanzato di Claudia Gerini: “E’ finita, sto veramente male. Neanche il peggiore degli esseri uman… - Cascavel47 : Andrea Preti, ex fidanzato di Claudia Gerini: “E’ finita, sto veramente male. Neanche il peggiore degli esseri uman… - Albarotto : Claudia Gerini e Andrea Presti si sono lasciati. L’attrice lo ha mollato improvvisamente, lui si sfoga sulle pagine… - Gazzettino : #andrea preti, l'ex toy boy della Gerini si sfoga: «Claudia mi ha lasciato, sto malissmo» -

(Di martedì 20 marzo 2018), attore e modello, ha affidato a Chi parole di dolore per la fine della sua storia con: “Questa volta è. Questa volta sto”. Una rottura chenon si aspettava: “il peggiore degli esseri umani si lascia così. Mi ha raggiunto sul set del film che stavo girando in Puglia. Mi ha detto che non si sentiva più innamorata, che era in crisi esistenziale. Cazzate. Avevamo costruito un rapporto che andava oltre. Ho conosciuto le sue figlie che umanamente mi mancano. Non lo so. Non so più nulla. Ma qualcosa non torna. Sono giorni che piango e non so da dove partire“. Edubita delle ragioni di questa scelta della: “Io non ci credo. Che cosa vuol dire “ho una crisi esistenziale”? La donna che amo io,, sa perfettamente quello che vuole, quando vuole. Mi sembra, purtroppo, una scusante per ...