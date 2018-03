Andamento Future FTSE MIB del 20 03 2018 | ore 9 30

Andamento Future sul Petrolio del 20/03/2018 - ore 9.00 : Andamento rialzista per il Petrolio , nonostante l' Andamento poco mosso evidenziato dal derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a 62,11, in crescita dello 1,00% rispetto alla chiusura ...

Andamento Future FTSE MIB del 19/03/2018 - ore 9.30 : Rosso per il FIB che si discosta da un Andamento in lieve salita del derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a quota 22.350 in calo di 165 punti, rispetto alla chiusura precedente. ...