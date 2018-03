Anche in Italia la svolta per Google Assistant | elenco app compatibili e come sfruttarle

Meteo - Italia nell’occhio del ciclone : temporali e neve Anche in pianura : L’ingresso del Burian ha stravolto la scena Meteorologica sul Paese. Vortici ciclonici ricchi di precipitazioni nevose, piovose, temporalesche e con grandine continuano a raggiungere il nostro mare creando maltempo e disagi.Continua a leggere

BAnche : Bem - gap Italia in e-banking - uso al 31% contro 52% Ue : Roma, 20 mar. (AdnKronos) – L’utilizzatore medio dell’e-banking è uomo, giovane ma non giovanissimo, con titolo di studio alto, residente in città con alta densità di popolazione e connessione veloce e usa lo smartphone con disinvoltura. è questo che emerge dal Rapporto sull’e-banking 2018 di BEM Research intitolato ‘Internet banking in Europa: il passo lento dell’Italia”. Se infatti quello descritto ...

BAnche : Bem - gap Italia in e-banking - uso al 31% contro 52% Ue (2) : (AdnKronos) – Se esiste un forte divario tra Italia e tutti i principali paesi europei, il Mezzogiorno si trova in una situazione ancor più svantaggiata. Nella classifica delle prime 5 regioni per utilizzo dei servizi e-banking si attestano Lombardia, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. Mentre nella classifica delle ultime 5 regioni si trovano Sicilia, Puglia, Campania, Calabria e Basilicata. «Dal Rapporto e-banking ...

Cambridge Analytica lavorò Anche per un partito italiano : Ha avuto anche un misterioso cliente nel mondo delle formazioni politiche italiane Cambridge Analytica, la società di analisi dati che ha lavorato per la campagna di Donald Trump e che è finita nella bufera con l'accusa di avere utilizzato illecitamente i profili Facebook di 50 milioni di elettori americani a scopi elettorali. Dal sito della società si apprende infatti che nel 2012 Cambridge Analytica ha portato avanti "un ...

Karate - Premier League 2018 : kata miniera d’oro per l’Italia Anche a Rotterdam - Luca Maresca si rilancia ai vertici : Italia a due facce nella terza tappa di Premier League 2018, che si è svolta a Rotterdam nello scorso weekend. La pattuglia azzurra è tornata a casa con due podi, migliorando numericamente le prestazioni offerte a Parigi e Dubai, ma ha dovuto far fronte ad una delle rare controprestazioni dei suoi totem, evidenziando qualche difficoltà soprattutto nelle categorie olimpiche. La nota più lieta riguarda le squadre maschili del kata, che hanno ...

Italia - Di Biagio/ Balotelli out? Nessuna chiusura. Futuro? Non è importante. Buffon qui Anche per aggregare : Italia, Di Biagio in conferenza stampa: “Balotelli out? Nessuna chiusura. Futuro? Non è importante. Buffon qui anche per aggregare”. Le ultime notizie sul ct ad interim della Nazionale(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:57:00 GMT)

Chirurgia plastica : Anche i cinesi a lezione di bellezza dai migliori professionisti italiani : I migliori chirurghi estetici italiani e stranieri, ma anche una delegazione di cinesi. Si preannuncia ricco di novità il 6° congresso dell’Associazione Italiana di Chirurgia plastica Estetica (Aicpe) che si svolgerà a Firenze dal 23 al 25 marzo. Nella tre giorni dedicata alla Chirurgia estetica si affronteranno alcuni dei trend del momento, in particolare: medicina rigenerativa; addominoplastica, dalle problematiche del post parto al ...

Welfare familiare M5S - 17 miliardi (Anche in deficit) per portare l'Italia "al primo posto in Europa per nascite" : Misure di Welfare per l'infanzia, per le coppie con figli e per la terza età per un "costo nella legislatura di 17 miliardi", che trovano copertura finanziaria "da una parte inglobando il reddito di inclusione (2,5 miliardi annui), sostituito dal nostro reddito di cittadinanza, e dall'altra con un mix di spending review ed eventuale deficit". È quanto prevede il Welfare familiare del Movimento 5 Stelle, spiegato per sommi capi sul ...

Buffon : "Italia - qui Anche per Astori. Ringrazio Di Biagio" : "Sono sempre stato un elemento aggregante della Nazionale, vorrei che anche questa mia presenza oggi fosse presa in questo modo, e non in altro, perché non è assolutamente mia intenzione". Queste le ...

SILVANA GIACOBINI/ È stata Anche direttrice di Rita Dalla Chiesa (Ieri oggi italiani) : La seconda puntata di Ieri oggi italiani sarà dedicata all’amore. Dunque è più che azzeccata la scelta di avere come ospite SILVANA GIACOBINI, giornalista regina della cronaca rosa in Italia(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:04:00 GMT)

Meteo - è di nuovo inverno sull’Italia : freddo e neve Anche a bassa quota : Una nuova ondata di freddo colpirà l'Italia in corrispondenza dell'equinozio di primavera portando neve anche in pianura al nord e temperature ben al di sotto della media stagionale ovunque.Continua a leggere

Snowboard - Coppa del Mondo Winterberg 2018 : l’Italia vince Anche il PSL misto con Ochner-Fischnaller : L’annata in corso dello Snowboard italiano dovrebbe non finire mai. Oggi, a Winterberg, è arrivato l’ennesimo trionfo in Coppa del Mondo grazie al successo di Nadya Ochner e Roland Fischnaller nel PSL misto, specialità che potrebbe entrare a far parte del programma olimpico a Pechino 2022. Fischnaller, vincitore della gara individuale di ieri e della Coppa di specialità proprio in PSL, ha recuperato in finale ben 1″2 ad Andreas ...

Gli speaker smart Como Audio arrivano Anche in Italia : Offerte in primo piano >> eBay arrivano in Italia i nuovi speaker smart Como Audio di Tom DeVesto, dotati di suono hi-fi, compatibilità con i servizi di musica streaming e integrazione con iPhone. L'intera gamma dei prodotti dell'azienda americana è ora disponibile in Italia. I riferimenti al nostro paese non mancano, visto che le origini di DeVesto sono ...

Tirrenia si vanta Anche di avere solo comandanti italiani. Ma i social ricordano Schettino : Una società privata può decidere le sue campagne pubblicitarie in totale libertà, anche quando pubblicizza la sua “autenticità italiana” vantandosi di avere personale di bordo tutto italiano. È il caso, oramai noto, del Gruppo Onorato Armatori, che martedì scorso è salito agli onori delle cronache per un messaggio che ha fatto molto discutere, ricevendo molte critiche sui ...