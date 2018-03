Anche il Veneto vuole ospitare le Olimpiadi 2026

Allerta Meteo Veneto : vento forte sulle coste e rischio neve Anche in pianura : vento forte sulle coste, precipitazioni nevose anche a quote molto basse e pioggia mista a neve in pianura: è quanto prevede il Centro Meteorologico Arpav per le prossime ore in Veneto. Il Centro decentrato della Protezione civile regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per vento forte sul litorale Veneto sino a domani e avvisa del rischio di nevicate, su tutta la pianura veneta, a partire dalla mezzanotte di oggi sino alle ore 16 di ...

Fanpage - l'inchiesta non si ferma : ecco come in Veneto la corruzione passava Anche da escort : Al centro della scena c'è sempre, come esca, l'ex camorrista pentito Nunzio Perrella. Questa volta è stato smascherato un traffico di rifiuti pericolosi imballati come materiale plastico riciclabile -

Dazi : Confartigianato Veneto - protezionismo Trump preoccupa Anche noi artigiani (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “In ogni caso – continua Bonomo – il Veneto dovrà andare avanti anche con i Dazi americani o con la Brexit. Le due situazioni influiranno non poco ma crediamo che la situazione che verrà a crearsi spingerà le imprese a puntare su innovazione, qualità e formazione ma sopra

Dazi : Confartigianato Veneto - protezionismo Trump preoccupa Anche noi artigiani : Venezia, 12 mar. (AdnKronos) – ‘Siamo molto preoccupati. Non solo per il nuovo ‘fronte” aperto dal Presidente Trump nella metallurgia -e che rischia di far partire un effetto domino di sicuro impatto nel perimetro degli affari delle piccole imprese- ma per il suo sommarsi ad una Brexit che ancora non è chiaro cosa comporterà, niente di buono comunque, e l’embargo russo che persiste da 3 anni e ci ha già causato ...

Cocaina nella 'Roma bene' - 21 arresti tra i salotti dei Parioli e i locali di via Veneto. C'è Anche Gaia Mogherini - nipote di Federica : L'indagine ha riguardato il quartiere Parioli e il mondo notturno della ' Roma bene ', in particolare due locali notturni nei pressi di via Veneto, all'interno dei quali uno degli indagati ...

Elezioni - in Veneto la Lega cannibalizza Forza Italia. Anche in Friuli trionfo del centrodestra : Il centrodestra fa cappotto in Veneto. Non uno, nemmeno uno dei seggi uninominali è stato lasciato – sia al Senato che alla Camera – agli avversari, che siano i Cinquestelle, che pure si attestano su un lusinghiero 24,46% (Senato), oppure che siano i resti di un centrosinistra in frantumi, a sinistra del quale Leu raccoglie un miserrimo 2,51%. Cappotto Anche in Friuli Venezia Giulia, dove la Lega è il primo partito e si tiene alle spalle ...

Allerta Meteo Veneto : criticità per gelo e neve Anche domani 2 Marzo : neve e gelo in Veneto anche domani: la fase più intensa è prevista tra giovedì e le prime ore di venerdì 2 Marzo. Il Centro decentrato della Protezione civile del Veneto, in considerazione delle previsioni Meteorologiche diffuse dal centro Arpav di Teolo che segnalano nevicate e gelate in particolare in pianura, invita tutti gli enti interessati ad attivarsi con mezzi e materiali per garantire viabilità e sicurezza. Lo stato di attenzione ...

Terremoto di 3.8 tra Udine e Pordenone - scossa avvertita Anche in Veneto : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata alle 9.16 nei pressi di Forni di Sotto (Udine). La scossa è stata avvertita anche a Sappada, nel Pordenonese, in tutta la...

BAnche Veneto : Bond (Fi) - dare garanzie risparmiatori priorità per nuovo governo (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos)- Da qui l’appello del candidato di Forza Italia: “Il Veneto dovrà fare squadra su questo punto perché l’onda lunga di tutti quei risparmi andati bruciati non si è ancora vista in tutta la sua drammaticità e complessità”. “dare garanzie ai risparmiatori su un ristoro certo s