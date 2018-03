Analfabetismo funzionale | un italiano su due non comprende la realtà

Blastingnews

(Di martedì 20 marzo 2018) Dovendo analizzare il livello medio di cultura in Italia potremmo definire la quotidianità, con la quale ogni giorno siamo costretti a confrontarci, con un termine forte ma emblematico: “mediocre”. Secondo lo Human development report, infatti, l’nel nostro paese colpisce quasi la metà della popolazione (47%). Questo parametro si riferisce alla capacità che ogni singolo individuo dovrebbe sviluppare dire ed interpretare lache lo circonda in modo critico e non credendo, invece, ciecamente alle notizie ed alle direttive imposte dalla nostra società....