Amministrative 2018 | Picciolo | ' Prima il PD ma apertura anche a iniziative civiche'

Federico Formisano segretario unitario del Pd di Vicenza : decretò la 'fine politica' di Otello Dalla Rosa - ora lo accompagnerà per le Amministrative 2018 : ... dichiarò secco: "l'ha appena iniziata ma Dalla Rosa ha già chiuso la sua carriera politica". Così non è andata e il navigato ex Dc, per una volta uscito dal suo stile, dovrà tornare nel suo alveo ...