Einar piange ad Amici 17 : la zia da Cuba gli fa una sorpresa : Amici 17, Einar commosso dalle parole di sua zia: “Sei un vincitore!” Einar Ortiz, primo allievo già ammesso al Serale di Amici 17, piange spesso. Anche recentemente, il cantante si è commosso durante un collegamento telefonico con sua zia da Cuba. Al telefono, Einar le ha comunicato di aver vinto la sfida più importante, e […] L'articolo Einar piange ad Amici 17: la zia da Cuba gli fa una sorpresa proviene da Gossip e Tv.

Amici : Einar e la commovente lettera - destinata al padre defunto : In data 17 marzo 2018, è andata in onda la nuova puntata del talent-show più seguito dal grande pubblico italiano, 'Amici Di Maria De Filippi', nel corso della quale gli allievi della scuola più spiata d'Italia, Einar e Carmen, si sono sfidati a colpi di note per ottenere la prima maglia per l'accesso al serale. Einar batte Carmen, nonostante una sfida sottotono: la polemica e la lettera dedicata all'amico segreto Lo scorso sabato pomeriggio, è ...

Amici 17 : chi è Einar - il primo allievo ammesso al serale : Il primo allievo ammesso al serale di Amici di Maria De Filippi, in partenza sabato 7 aprile in prima serata su Canale 5, è il cantante Einar (un potenziale rivale di Biondo): per lui arriva l’ambitissima maglia verde dopo la vittoria nella sfida con Carmen, disputata sotto lo sguardo attento di Sara Andreani, direttore marketing Warner Music Italia. Chi è Einar di Amici 17 Einar è nato a Cuba ed è venuto in Italia all’età di 9 ...

Amici - Maria De Filippi legge una lettera in studio ed Einar scoppia in lacrime : 'Ecco a chi è indirizzata...' : lacrime in diretta ad Amici . Nel corso della puntata in onda oggi pomeriggio Maria De Filippi legge le lettere scritte dai ragazzi in cui raccontano se stessi e parlano del serale. La prima è quella ...

