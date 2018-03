Amici 17 : addio ai coach - la clamorosa decisione di Maria De Filippi sul serale : Mancano circa 3 settimane all'inizio del serale di Amici 17, e ancora sono pochissime le notizie certe che si hanno sul programma e su come sarà strutturato; il sito di Davide Maggio, però, ha regalato poche ore fa un'importantissima anticipazione ai fan del talent. Stando ai gossip che circolano nei corridoi Mediaset, pare che Maria De Filippi abbia deciso ufficialmente di eliminare il ruolo di coach dopo anni di successi, e far tornare i ...

Amici 17/ Verso il serale - tra le novità l'addio ai direttori artistici? Solo uno specchietto per le allodole. : AMICI 17, anticipazioni e news Verso serale : dopo Einar e Lauren, Emma Muscat, spinta dal pubblico, potrebbe essere la prossima allieva ammessa al serale . Luca vismara sempre più in crisi.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 12:13:00 GMT)

“È morto nel sonno - in pace”. Lutto nel cinema - addio al big del grande schermo. Indimenticabili i suoi film - sempre emozionanti. La notizia confermata dal figlio e dagli Amici produttori : Lutto nel mondo del cinema . La notizia della sua morte è arrivata il 28 febbraio intorno all’una di notte italiana con la dichiarazione dell’amato figlio : ”Mio padre è morto pacificamente nel sonno ”, ha detto Gilbert in un comunicato stampa inviato alle agenzie e alle testate giornalistiche più importanti. Il regista britannico Lewis Gilbert è morto a 97 anni. Gilbert era nato nel 1920, iniziò la sua carriera nel ...

Amici 17/ Matteo a caccia della sua identità dopo l'addio ai Black Soul Trio : AMICI 17: Einar, ancora in crisi, chiede di poter andare in sfida per scrollarsi. A poche settimane dall'inizio del serale, Vittorio e Irama sono a rischio eliminazione.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 13:36:00 GMT)

Addio Bea - palloncini e super eroi per l’ultimo saluto : il ricordo commosso di Amici e parenti : “La scomparsa di questa bambina, la sua malattia rara ricordano a tutti noi che la vita è un mistero profondo”. Così l’arcivescovo di Torino monsignor Cesare Nosiglia in una lettera inviata al parroco della chiesa del Santo Volto Don Mauro Giorda ha espresso vicinanza alla famiglia della piccola Bea, morta a soli 8 anni, la sera del giorno di San Valentino a causa di una rarissima malattia che le aveva provocato ...

Grave lutto a Striscia la Notizia : “Addio - ti sentiamo sempre fra noi”. La malattia ha lasciato poco tempo. Resta un grande vuoto in colleghi e Amici. L’annuncio - triste - in diretta : Se n’è andata giovedì nella sua casa in provincia di Bergamo dove era tornata dopo una vita trascorsa a Milano. Poche ore dopo a raccontare a tutti quello che era successo ci hanno pensato i suoi ex colleghi di Striscia, quel miracolo televisivo che per anni ha costruito e ideato. È morta, uccisa da un male incurabile, Silvia Arzuffi, ex attrice di teatro e regista di tanti programmi di successo Mediaset. La donna aveva ...