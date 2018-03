Ambiente | il 2018 sarà l’anno di un grande evento di monitoraggio per affrontare il

Elezioni Politiche 2018. In Abruzzo il programma venatorio su Ambiente e ruralità unisce i partiti - Abruzzo in Video : ... ambiente e ruralità hanno, infatti, incontrato importanti esponenti abruzzesi, riscontrando apprezzamento nei confronti delle istanze presentate alla politica, dettagliate in punti programmatici ...

Elezioni 2018 - Di Maio proporrà generale Costa come ministro Ambiente - : Il diretto interessato replica: "Da servitore Stato, disponibile a ministero" e si mette in licenza fino al 6 marzo. Il candidato premier del M5s sullo scenario post voto: no a larghe intese e ...

Elezioni 2018 - programmi a confronto su Ambiente e energia : Ilva, Taranto (crediti: mafe de baggis – CC) Se vogliamo trovare dei punti in comune trasversali tra i partiti italiani, su ambiente e energia ce ne sono parecchi. Almeno a parole. E almeno stando ai propositi (molto) generali. Esaminando i programmi per le prossime Elezioni dei partiti e movimenti in campo, rispetto ai temi ambientali ed energetici emergono due concetti chiave: green economy ed economia circolare. Si spinge cioè verso ...

Rapporto "Mal'Aria 2018" flash mod di LegAmbiente a Pescara : Pescara - Aria sempre più irrespirabile: nel 2017 sono 39 le città italiane fuorilegge con livelli di Pm10 alle stelle Situazione critica anche a Pescara con 30 sforamenti registrati Non bastano misure tampone, servono interventi strutturali e azioni ad hoc sia a livello nazionale che locale Ultimatum UE all’Italia in procedura di infrazione: misure entro lunedì o deferimento Si è tenuto stamattina a Pescara un flash mob in ...

LegAmbiente - rapporto Mal’aria 2018 : “Sette milioni di italiani respirano polveri sottili per metà dell’anno” : Sono 31 le città italiane che nel 2017 hanno superato i limiti per le polveri sottili e per l’ozono. La maglia nera va a Cremona con 178 giorni di inquinamento rilevato (105 per le polveri sottili e 73 per l’ozono), seguita da Pavia (167) e Lodi, Mantova e Monza con 164 giorni di inquinamento totale. Poi ci sono Asti (162), Milano (161) e Alessandria (160). Tra queste 31 città, 28 superano i 100 giorni di inquinamento e 16 superano i 150 giorni. ...

LegAmbiente Circolo degli Erei Enna : il 2 febbrai al Caffè Letterario al kenisa presentazione programma 2018 : Trekking, giornate di approfondimento, visite guidate ma anche l'impegno per una città migliore, per la sostenibilità ambientale, per la economia circolare Insomma una serata legambientina in un ...