, Il 20 marzo 1994 la giornalista Rai del Tg3 Ilariae il cineoperatore Miranvennero uccisi in Somalia, a Mogadiscio. A 24 anni di distanza non si conoscel'identità degli esecutori materiali e dei mandanti. Tra breve, a metà aprile, si terrà l' udienza per l'archiviazione del processo ai presunti autori del duplice omicidio. La madre, i colleghi e numerose associazioni chiedono che,a prescindere dagli iter processuali, si continui ala, e a chiedere giustizia.(Di martedì 20 marzo 2018)