Allerta Meteo Equinozio di Primavera | forte maltempo in arrivo dalla Spagna | ecco il

Allerta Meteo Puglia : codice giallo da domani : Allerta gialla sulla Puglia per avverse condizioni metereologiche a partire da domani. La Protezione civile regionale ha diramato l’avviso di criticità dalle 12 di domani e per le 12 ore successive che riguarda in particolare il Salento, la Puglia Centrale Adriatica, la Puglia Centrale Bradanica, il Basso Ofanto, il Basso Fortore, Gargano e Tremiti, i Bacini del Lato e del Lenne, il Tavoliere e i Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e ...

Maltempo - Allerta Meteo della Protezione Civile : Nuvolosità diffusa associata a precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale anche di moderata intensità in attenuazione dalla serata. i venti spireranno moderati con locali rinforzi.

Allerta Meteo Roma - la piena del Tevere inizia a fare paura : livello verso i 10 metri a Ripetta [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Allerta Meteo - forte maltempo in arrivo sull’Italia con l’Equinozio di Primavera : avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Ancora forte instabilità Meteorologica sul nostro Paese. Un nuovo impulso perturbato, infatti, farà ingresso nella giornata di domani dal nord Atlantico sul bacino del Mediterraneo occidentale e raggiungerà la nostra penisola determinando una nuova fase perturbata con piogge sui settori tirrenici centro-meridionali e un rinforzo della ventilazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione ...

Allerta Meteo Sicilia : mareggiata e burrasca per la giornata di domani : Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un avviso di Allerta gialla per condizioni meteo avverse in Sicilia nella la giornata di domani. In particolare, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale e meridionale; venti da forti a burrasca, occidentali sulla Sicilia occidentale, forti meridionali altrove, specie sui settori ionici; e, infine, mari molto mossi o ...

Allerta Meteo Sardegna : da stanotte venti forti e mareggiate : La protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalle 3 di stanotte sino alla mezzanotte di domani. Si prevedono venti anche di burrasca forte sui mari occidentali e meridionali davanti alla Sardegna con mareggiate lungo le coste esposte avvertenze. Viene raccomandata la massima prudenza se ci si trova alla guida di un’auto o di una moto con particolare attenzione nei tratti stradali piu’ esposti, come ...

Allerta Meteo Lazio : criticità “gialla” da mezzanotte e per le successive 12-18 ore : A seguito di “Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale”, il Centro Funzionale Regionale del Lazio rende noto che dalla mezzanotte di lunedì 19 marzo 2018, e per le successive 12-18 ore, si prevedono sulla regione: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata una criticità codice Giallo (ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali, su tutte ...

Allerta Meteo Lazio : da mezzanotte e per le successive 12-18 ore : A seguito di “Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale”, il Centro Funzionale Regionale del Lazio rende noto che dalla mezzanotte di lunedì 19 marzo 2018, e per le successive 12-18 ore, si prevedono sulla regione: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata una Criticità codice Giallo (ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali, su tutte ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità “arancione” per rischio idraulico localizzato sul fiume Secchia : Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emesso un avviso di moderata criticità (codice arancione) per rischio idraulico localizzato sul fiume Secchia. Un’onda di piena sta attualmente transitando verso la sezione di Ponte Alto, in provincia di Modena, dove nelle ore centrali di oggi si formerà il colmo. Nelle prime ore della notte di domani, 20 marzo, il colmo dell’onda raggiungerà la sezione di Pioppa ...

Allerta Meteo - dalla Festa del Papà all’Equinozio di Primavera : attenzione al forte maltempo di Martedì 20 Marzo : 1/29 ...

Allerta Meteo Campania : temporali e vento forte - prorogata la criticità “gialla” : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato fino alle 20 di questa sera l’Allerta Meteo con criticità idrogeologica “gialla” attualmente in vigore per l’impatto al suolo delle precipitazioni ancora previste. Sono attese “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, puntualmente di moderata intensità. I venti spireranno localmente forti dai quadranti occidentali con possibili ...

Allerta Meteo Festa del papà – La “Tempesta di San Giuseppe” si abbatte sull’Italia - NEVE al Nord e forte MALTEMPO al Centro/Sud : 1/11 ...

BURIAN BIS - MALTEMPO CON NEVE E GELO/ Allerta Meteo : record acqua alta a Venezia - diramato allarme burrasca : BURIAN bis, nuova ondata di GELO e MALTEMPO. Previsioni meteo: temporali e NEVE, calano le temperature. Le ultime notizie sulla perturbazione, l'ottava nel mese di marzo(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:30:00 GMT)

