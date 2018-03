Alle 17 15 arriva la primavera | con un giorno di anticipo E sarà così fino al 2102

DAlle piante arriva la risposta sull'efficacia trattamenti omeopatici : Pertanto, quelli che la scienza ufficiale ritiene essere solo un effetto placebo, hanno però sulle piante effetti significativi e riproducibili'. Prossimo passo, uno studio sulle cellule umane. 'E' ...

BikeUP : il festival europeo dedicato Alle e-bike raddoppia - dopo Lecco arriva anche a Milano : La voglia di e-bike è inarrestabile, con numeri in costante crescita su scala internazionale, e BikeUP, il primo festival europeo interamente dedicato alle biciclette elettriche, raddoppia, affiancando alla tradizionale tappa primaverile di Lecco (23-25 maggio), un appuntamento autunnale a Milano (22-23 settembre), in piazza Castello. La nuova data, che farà diventare il mondo delle e-bike protagonista del cuore della città meneghina, è nata ...

Maltempo in Campania - arriva l'Allerta gialla per piogge e venti : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato 'un avviso di avverse condizioni meteo con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo per l'impatto al suolo delle precipitazioni ...

Marani : 'Juve sempre in anticipo - niente arriva per caso. Allegri ha tolto un certo provincialismo' : I numeri dicono che è una Juve da record. Ma nulla arriva per caso. L'applauso è per la squadra, ma anche per l'allenatore, bravo a lavorare sulla mentalità e la gestione del gruppo. Con una società ...

Maltempo : pioggia e vento - Allerta in Liguria. Arriva 'Burian bis' - : Arrivata in Italia una nuova perturbazione atlantica che sta portando precipitazioni anche intense e forti raffiche. Venerdì una tregua, ma nel weekend torna il freddo per l'arrivo di aria gelida ...

DAlle parole ai pasti - Rise Against Hunger arriva in Italia : "La virtù è più contagiosa del vizio, a patto che venga fatta conoscere", diceva Aristotele. Rise Against Hunger, l'assocazione no profit fondata negli Stati Uniti nel 1998, arriva in Italia ...

Il rito delle grandi uscite rAllenta - ma arrivano documentari interessanti : Il rito delle grandi uscite cinematografiche rallenta un po', ma è un periodo interessante per la distribuzione dei documentari. Questa settimana ne arrivano tre: Visages, villages di Agnès Varda e JR,...

Arriva il libro dedicato Alle extension Alle ciglia : Beauty junkies segnatevi questo titolo da comprare online qui : 'Il meraviglioso mondo delle extension ciglia' scritto da Maria Larionova, il libro dedicato alle ciglia che sarà presentato sabato 18 marzo al Cosmoprof di Bologna. Un manuale dedicato a professioniste del settore e ...

Grazie Hawking - ci hai insegnato che con la curiosità possiamo arrivare Alle stelle : Alla fine probabilmente un po’ tutti pensavamo che fosse eterno. Del resto, a ventun’anni i medici gliene avevano dati soltanto due da vivere ancora, e lui invece non solo era sopravvissuto, ma era diventato uno dei fisici più brillanti dell’ultimo secolo e una figura pop conosciuta un po’ da tutti. Così la mia reazione, quando ho saputo che Stephen Hawking era morto, è stata l’incredulità. Non pensavo sarebbe mai successo. In un modo un po’ ...