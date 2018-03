Alimenti per celiaci gratis | le novità del decreto | ecco cosa è cambiato

Cibi per celiaci - garantita l’assistenza/ Cosa prevede il nuovo decreto : Alimenti gratis per 200mila persone : Evitati tagli troppo pesanti per l'erogazione gratuita degli alimenti senza glutine, domani la firma dell'accordo tra Stato e Regioni, ecco di Cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 21:58:00 GMT)

Oggi è la Giornata internazionale del Sonno : ecco quali Alimenti consumare per dormire bene : Pane, pasta e riso, ma anche lattuga, radicchio, aglio e formaggi freschi, uova bollite, latte caldo e frutta dolce: sono questi i protagonisti della dieta da cuscino per i circa 12 milioni di italiani che soffrono di insonnia a vari livelli di intensità. E’ quanto spiega la Coldiretti in occasione della Giornata internazionale del Sonno, il 16 marzo 2018, alla vigilia della primavera che accentua un problema che riguarda 1/3 della popolazione ...

Commissione inaugura centro conoscenze per promuovere qualità Alimenti e inasprire lotta a frodi alimentari : Il centro di conoscenze si inserirà nella rete UE sulle frodi alimentari ponendosi come intermediario tra la scienza e l'elaborazione delle decisioni programmatiche. L'inaugurazione del centro di ...

Alimenti - occhio a Anisakis e batteri : le regole per non rischiare : Come mangiare pesce crudo senza il rischio di contrarre infezioni batteriche? La carne troppo cotta è cancerogena? Come si conservano sughi e Alimenti in frigorifero? Domande comuni, a volte banali, ma fondamentali per evitare errori in cucina che potrebbero esporci a spiacevoli conseguenze. Come nel caso del temibile parassita Anisakis che popola abitualmente il tratto digerente di alcuni pesci, causa di forti infiammazioni intestinali, e che ...

Ecco gli Alimenti che aiutano a mantenere la pelle perfetta : Alcuni alimenti sono indispensabili a mantenere una pelle sana e possono ridurre i segni dell’invecchiamento come rughe, decolorazione e riduzione dell’elasticità. La ricca dose di antiossidanti, vitamine A, C ed E, così come il selenio, aiutano a mantenere la pelle ben protetta e nutrita. Vediamo nello specifico quali sono gli alimenti più indicati per mantenere una pelle perfetta e giovane. Innanzitutto iniziamo con le bacche come fragole, ...

Cibo e tumore : gli Alimenti pericolosi da eliminare per non correre pericoli in più : Ci sono diverse linee di pensiero sulla correlazione tra alimentazione e tumore. Sulla scia del diretto rapporto tra i due, pericoloso e che può essere limitato solo eliminando o riducendo in modo significativo l’apporto di determinati alimenti dalla nostra dieta. La scoperta arriva dal professor Franco Berrino, epidemiologo, dal 1975 allo IEO di Milano. Ci conferma che “L’alimento più pericoloso è lo zucchero bianco“. ...

Imballaggi per Alimenti - sicura anche la bioplastica : Per anni siamo stati abituati a vedere intorno ai prodotti freschi, come salumi e formaggi, packaging in plastica ma, in termini di sicurezza, cosa sappiamo o cosa dovremmo sapere se quell’Imballaggio fosse realizzato in bioplastica? Sostanzialmente niente, perché “anche le materie plastiche biodegradabili e compostabili possono essere adatte a confezionare prodotti alimentari se soddisfano i requisiti previsti dalle disposizioni legislative” ...

Così, dunque, Sachet fa un po' di chiarezza sulla confusione che regna intorno al mondo delle bioplastiche. Il termine bioplastica, infatti, spiega Sachet, 'non è definito dalla legge e perciò si ...

Cinque motivi per non assumere Alimenti senza glutine - se non si ha la Malattia Celiaca : Sul sito di informazione medica MedScape è stato pubblicato un articolo che spiega perché bisogna porre attenzione ad aderire ad una dieta aglutinata, se non vi si è obbligati dalla presenza della Malattia Celiaca. Nell’articolo si ricorda che, ormai da dieci anni, la dieta aglutinata è passata da essere un argomento trattato solo negli ambulatori medici nei quali si curava la Malattia Celiaca ai discorsi quotidiani e a una copertura sempre più ...

”Pagata con i soldi destinati ai poveri”. Guai per la vip italiana. Il cachet della showgirl è stato saldato con le risorse che sarebbero servite per acquistare 500 pacchi Alimenti per le persona bisognose : è polemica : Il sindaco di Trecate in provincia di Novara Federico Binatti, che guida una coalizione di centrodestra, è stato accusato di aver usato circa 12mila euro, derivati da un appalto per la gestione mense che includeva circa 500 pacchi l’anno destinati ai poveri, per pagare i compensi degli artisti alla festa del riso. La denuncia arriva dal Partito democratico del paese. “Consiglio comunale convocato per dare risposte ai cittadini sulla ...

“Brr che freddo - ma cosa mi mangio?”. La dieta perfetta anti-Burian. Non tutti gli Alimenti vanno bene quando l’asticella del termometro scende sotto lo zero… quali sono i cibi assolutamente da evitare : Con un freddo del genere, l’unica cosa che ci andrebbe di mangiare è la polenta. Ma non pensate che questo sia l’alimento che riuscirà a combattere la morsa del freddo del temibile Burian. Pioggia, neve e gelo dettano la dieta per 3 italiani su 4 che si dichiarano pronti a modificare il carrello della spesa quando la colonnina di mercurio scende drasticamente, come sta avvenendo in questi giorni. Una vera e propria dieta anti-Burian che ...

