Alessandra Mussolini a Belve su Nove | Perdonare mio marito per le baby

(Di martedì 20 marzo 2018) Una ferita ancora aperta, per cui non ci sarà mai il perdono.torna a parlare delMauro Floriani e del caso dellesquillo dei Parioli in cui l'uomo fu coinvolto. "mio? Ma che siamo matti? Si vive, non si perdona!", dice."Vivi, comprendi e stai con una persona che è fondamentale, lo è stata e lo sarà, per i miei figli, per me, per la mia famiglia. Il perdono? Chi perdona veramente?", continua. La nipote del duce parla anche del matrimonio a Pedrappio, nel giorno della marcia su Roma: Mi sono sposata a Predappio, come mia mia madre, indossando il suo vestito. Fighissimo, nessuna casualità, tutto voluto!"