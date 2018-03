Alcuni oli essenziali potrebbero interferire con il sistema endocrino

Salute : Alcuni oli essenziali farebbero sviluppare il seno agli uomini : Secondo quanto emerso da uno studio del National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) della Carolina del Nord, alcuni oli essenziali potrebbero determinare crescita anormale del seno nei giovani maschi: 8 sostanze contenute in questi oli interferirebbero con gli ormoni, causando ginecomastia. I risultati dello studio verranno presentati oggi al meeting annuale dell’Endocrine Society’s a Chicago. “La nostra ...

“Le tue figlie sono morte”. Strage Latina - così ha reagito Antonietta. Che strazio. Dopo una settimana di coma farmacologico - la mamma di Alessia e Martina si è svegliata. Al suo fianco Alcuni parenti e psicologi - ma quando le dicono cosa è successo alle sue bambine succede qualcosa di insolito. Il racconto dei presenti è da stretta al cuore : Antonietta Gargiulo, la donna di Cisterna di Latina aggredita ferocemente del marito Luigi Capasso che le aveva sparato nel garage della loro casa intorno alle 5.30 di mercoledì 28 febbraio 2018 e che poi avrebbe ucciso le loro figlie Alessia e Martina di 13 e 7 anni per poi suicidarsi, non ha pianto quando ha saputo tutto quello che era successo. Antonietta non ha versato una lacrima perché non ricordava probabilmente nulla, nessun ...

Samsung Galaxy Note 9 il primo Benchmark : Alcuni piccoli dettagli : Un primo Benchmark su un prototipo di Samsung Galaxy Note 9 svela già un paio di dettagli sul prossimo smartphone top di gamma dell’azienda coreana.E’ vero lo ammettiamo, si tratta di una notizia abbastanza acerba ma potrebbe fare piacere ai più curiosi, quindi abbiamo deciso di pubblicarla.Samsung Galaxy Note 9 individuato in un Benchmark: cosa abbiamo scopertoOggi tramite il Benchmark dedicato ai browser mobili, HTML5 browser test, ...

Non prendere posizione sul mercato ora : Alcuni titoli da salvare : ... le acque si sono senza dubbio calmate e sembra tornato il sereno, almeno sui mercati americani, che a differenza del resto del mondo stanno godendo di una forza maggiore. Per capire i trend di lungo ...

La maestra ai poliziotti : "Dovete morire". Matteo Renzi : "Deve essere licenziata. Alcuni centri sociali andrebbero chiusi" : Durante gli scontri a Torino tra antifascisti e Casapound, una donna è stata ripresa mentre urlava contro le forze dell'ordine. "Vigliacchi, mi fate schifo, dovete morire", si ascolta nel filmato dove lei appare in prima linea di fronte a un corteo. La donna in questione è Lavinia Flavia Cassaro, maestra senza classe di Torino, e sul suo comportamento si è espresso anche Matteo Renzi: "Deve essere licenziata"."Che schifo, ...

Maltempo : dal WWF Alcuni consigli per aiutare i piccoli uccelli in difficoltà : Con l’Italia sotto zero il WWF rilancia l’appello diffuso nei primi giorni del 2018 in favore dei piccoli uccelli, compresi quelli che popolano i giardini e le città, che stanno affrontando il periodo più difficile dell’anno. Non a caso la mortalità degli uccelli in inverno è più alta che non nel resto dell’anno. È questo il momento giusto per dare un aiuto ai nostri “amici pennuti” che tanto ci donano con la loro presenza e i loro ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 - Flavio Roda : “Olimpiadi soddisfacenti. Due ori di valore - mi aspettavo altre medaglie. Tante eccellenze - ma Alcuni sport…” : Flavio Roda, Presidente della Fisi, ha tracciato il bilancio sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 che si sono appena conclusi. Il numero 1 degli sport invernali (esclusi quelli sul ghiaccio sotto la Fisg) ha analizzato nel dettaglio quanto ottenuto dall’Italia in Corea del Sud. “E’ stata un’Olimpiade che ci ha lasciato soddisfatti. E’ giusto dare merito agli atleti che hanno conquistato le medaglie, la ...

Silvio Berlusconi - dopo gli scontri tra antifascisti e polizia : 'Alcuni centri sociali vanno chiusi' : L'ultimo sabato utile per i comizi elettorali è stato monopolizzato dalle notizie di scontri tra polizia e manifestanti dei centri sociali, intenzionati a impedire che si svolgessero le manifestazioni ...

Incandidabilità - il pm Cozzolino in aula punta l'indice contro Alcuni imputati : Per la cronaca quindi gli unici che non hanno collegamenti o parentele con soggetti appartenenti alla criminalità sono Emilio Nuzzo, Angelo Frasca, Clemente De Lucia '78 ed Enzo Papa.

Napoli - Sarri contro Alcuni atteggiamenti dei suoi calciatori : Nonostante il primato in classifica, Maurizio Sarri non ha gradito alcuni atteggiamenti dei suoi calciatori. Il tecnico azzurro, come spiega la Gazzetta dello Sport, non ha accettato che il Napoli abbia tenuto la gara in bilico fino alla fine nel match contro la Spal , con parecchi gesti di disappunto verso la squadra perchè era troppo leziosa. Lo stesso ...

Scomparsi in Messico - l’ultimo whatsapp : “Alcuni poliziotti ci hanno detto di seguirli” : Scomparsi in Messico, l’ultimo whatsapp: “Alcuni poliziotti ci hanno detto di seguirli” Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, che stavano cercando Raffaele (il primo di cui si sono perse le tracce), sarebbero stati avvicinati da diversi agenti a bordo di due moto e un’auto mentre erano fermi a un distributore di benzina. Continua a leggere L'articolo Scomparsi in Messico, l’ultimo whatsapp: “Alcuni poliziotti ci ...

Netflix annuncia le 10 serie tv "divorate" dai nuovi utenti (e mancano Alcuni grandi titoli) : Netflix crea dipendenza e non è raro, per gli abbonati alla piattaforma, che si passino ore e ore senza riuscire a smettere di guardare la serie tv che appassiona di più. Ma non tutti gli show vengono apprezzati allo stesso modo e per questo Netflix ha voluto stilare la classifica delle 10 serie tv che gli utenti iscritti da poco "divorano" più rapidamente. E sorprendentemente mancano titoli popolarissimi come The Crown e ...

Nuove nomine per Alcuni ruoli chiave di Sony Interactive Entertainment Italia : Sony Interactive Entertainment Italia (SIE Italia) ha annunciato oggi la nomina di Raffaele Zeppieri a Direttore Marketing. A partire da aprile 2018 Zeppieri prenderà il posto di Gonçalo Fialho, destinato a ricoprire il ruolo di General Manager di Sony Interactive Entertainment Australia & New Zealand (SIE ANZ). A Federico Fabbricini sarà affidata la Direzione Vendite di SIE Italia, carica precedentemente ricoperta dallo stesso Zeppieri.I ...