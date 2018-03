Al via la seconda edizione di Etruscas' s Cup

La seconda vita di Obama tra libri - viaggi e un programma in tv : Non proprio la «Obama Tv», ma comunque una piattaforma con 118 milioni di utenti nel mondo, che riaccende tutte le speculazioni sul futuro politico della coppia presidenziale. La notizia l'ha ...

La seconda stagione di Immaturi – La serie ci sarà? Le prime anticipazioni - tra viaggi e location esotiche : Con la puntata di oggi, venerdì 9 marzo, è già tempo di salutare la prima stagione, ma possiamo già iniziare a pensare alla seconda stagione di Immaturi - La serie: come annunciato ormai quasi due mesi fa, la fiction ideata da Paolo Genovese e diretta da Rolando Ravello avrà un prosieguo dopo questi primi otto episodi. Durante la conferenza stampa di presentazione della serie, tenutasi a Milano lo scorso 10 gennaio, il direttore di Canale 5 ...

Parigi-Nizza 2018 - seconda tappa : Dylan Groenewegen batte Elia Viviani allo sprint. Demare resta leader : seconda tappa per la Parigi-Nizza, dopo l’arrivo insidioso di ieri, oggi, in quel di Vierzon, abbiamo assistito alla prima vera volata di gruppo. Su un lungo rettilineo in pendenza ad imporsi è Dylan Groenewegen con uno sprint lanciato lunghissimo: l’ex campione olandese della LottoNL-Jumbo ha battuto l’azzurro Elia Viviani. resta in maglia gialla di leader il transalpino Arnaud Démare. Inizio di gara particolare quello ...

Lombardia - seconda proiezione : Fontana avanti di 7 punti su Gori. Al via lo spoglio : È iniziato alle 14 lo spoglio dei voti per le Regionali, che in Lombardia - dove i votanti in totale sono 7.882.638 - ha portato ai seggi il 73,07% degli aventi diritto. Nel 2013, quando vinse Roberto Maroni, ai seggi votò il 76,77% dei lombardi che potevano farlo. ...

GREY'S ANATOMY 14/ Al via la seconda metà di stagione. Anticipazioni del 5 marzo e new entry del cast : GREY'S ANATOMY 14, Anticipazioni del 5 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Fox Life. L'arrivo di Paul in città getterà nel panico Jo, che farà di tutto per evitarlo. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 08:43:00 GMT)

Perugia-Brescia rinviata - ecco il motivo : salta la seconda partita del turno infrasettimanale di Serie B : Perugia-Brescia rinviata – Dopo Pescara-Carpi un’altra partita del campionato di Serie B non si disputerà, stiamo parlando di Perugia-Brescia rinviata a data da destinarsi per neve. Non si tratta di una buona notizia per entrambe le squadre, il percorso in campionato nelle ultime partite è stato veramente importante, il Perugia è reduce da tre risultati positivi, il Brescia da quattro. turno infrasettimanale del campionato di Serie B ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : al via la seconda fase - il Bozen supera la Junior Fasano : E’ iniziata questo fine settimana la seconda fase della Serie A di Pallamano maschile, che ha posto fine alla divisione in gironi, attraverso 5 raggruppamenti, che serviranno a delineare le 14 formazioni che prenderanno parte al prossimo campionato. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati di giornata. Poule Play-Off: a Lavis, il Pressano prosegue il suo magic moment, e piega 21-19 il Bologna, grazie soprattutto alle parate di un ...

Abu Dhabi Tour 2018 : Elia Viviani vince in volata la seconda tappa! Per lui anche la maglia di leader : Sono già cinque in stagione! Quest’annata per Elia Viviani è iniziata alla grande: il campione olimpico dell’omnium di Rio 2016, approdato alla Quick-Step Floors, continua a vincere. Oggi il velocista tricolore si è imposto nello sprint della seconda tappa dell’Abu Dhabi Tour: volata dominata per l’azzurro sul traguardo di Yas Beach. Per lui c’è anche il primato in classifica generale, alla pari con Kristoff, ma ...

VIDEO Evgenia Medvedeva incanta nello short program alle Olimpiadi. Riviviamo la gara della russa - seconda dietro Zagitova : Evgenia Medvedeva ha incantato durante il programma corto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e ha realizzato il record del mondo che però pochi minuti dopo è stato migliorato ulteriormente dalla connazionale Alina Zagitova. La russa ha interpretato al meglio il proprio esercizio, gustiamoci il VIDEO della sua prova valsa il secondo posto in classifica. CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG ...

THIS IS US 2/ Al via la seconda metà di stagione. Anticipazioni del 20 febbraio 2018 : THIS Is Us 2, Anticipazioni del 20 febbraio 2018, in prima tv su Fox Life. Kevin rivela ai fratelli un trauma del proprio passato; Kate nasconde un segreto a Toby. (Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 11:24:00 GMT)

via alla seconda edizione di Teatro Ex Carbonaia : "Love is in the hair" apre la rassegna : Al termine degli spettacoli sarà offerta al pubblico una degustazione di vino curata dalla storica cantina Fattoria Santa Vittoria di Pozzo della Chiana. Consigliata la prenotazione. Informazioni e ...

E’ arrivata la felicità - la seconda stagione al via 20 febbraio : anticipazioni : Torna in prima serata la fiction targata Rai E’ arrivata la felicità con la seconda stagione. Le storie della tramissione, in onda a partire da martedì 20 febbraio alle 20.50 su Rai1, continuano a ruotare attorno alla coppia formata da Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria, rispettivamente Angelica e Orlando. La fiction è fondamentalmente un affresco che racconta, con le tinte forti e dissacranti della commedia, il turbinio quotidiano di ...

Curiamoli 4.0 - al via la seconda edizione : Con un sms o una chiamata da rete fissa al 45521, dal 4 al 17 febbraio, sarà possibile sostenere concretamente la campagna Curiamoli 4.0 di GFB ONLUS, gruppo di famiglie con persone affette da una rara forma di distrofia muscolare, che dal 2012 finanzia progetti di ricerca scientifica sulle distrofie dei cingoli e in particolare la LGMD2E o deficit di Beta-sarcoglicano. Attualmente i pazienti sostenuti dall’Associazione sono 245 in tutto il ...

Tumori : al via la seconda edizione della campagna sul cancro al seno metastatico : Rompere il silenzio che circonda il tumore al seno metastatico e ribadire l’importanza di garantire a tutte le pazienti il diritto alla migliore qualità di vita possibile, l’accesso alle migliori terapie innovative oggi disponibili, la continuità o il reinserimento lavorativo. E’ l’obiettivo di ‘Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico‘, la campagna nazionale di sensibilizzazione che ...